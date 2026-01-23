У лидеров стран Европейского союза (ЕС) есть серьёзные сомнения относительно компетентности созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира, однако они готовы сотрудничать с США и этой недавно созданной структурой в секторе Газа, заявил в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"У нас есть серьёзные сомнения по поводу ряда пунктов устава Совета мира, касающихся его компетенций, управления и соответствия Уставу ООН", — сказал Кошта после внеочередного саммита Европейского совета в Брюсселе.

"Мы готовы сотрудничать с США по реализации всеобъемлющего мирного плана для Газы, при условии, что Совет мира будет выполнять свою миссию в качестве временной администрации", — добавил Кошта.

В четверг Трамп на церемонии в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, официально учредил Совет мира, подписав его учредительные документы.

Президент США сам является председателем совета. Страны, внесшие миллиард долларов США, могут получить постоянное членство, а для других срок полномочий составит три года. Полный список стран-участниц пока не обнародован.

Изначально Трамп задумывал Совет мира как структуру, которая будет контролировать восстановление сектора Газа. С тех пор он предложил расширить её функции, чтобы она могла решать конфликты и кризисы по всему миру. Когда в среду в Давосе его спросили, может ли Совет мира заменить ООН, он ответил утвердительно. По информации агентства DPA, дипломаты, ознакомившиеся с уставом совета, заявили, что он представляет собой откровенный вызов ООН.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после саммита сообщил журналистам, что его страна отклонила приглашение участвовать в Совете мира.

Франция заявила, что устав Совета мира "несовместим" с международными обязательствами страны, особенно с её членством в ООН.

Многие западные союзники США раскритиковали приглашение России и Беларуси присоединиться к Совету мира, считая, что ни один надёжный мирный форум не может включать Россию, ведущую кровопролитную войну против Украины.