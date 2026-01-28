Грузия заняла 33-е место в международном рейтинге самых сильных паспортов Passport Index-2026. Обладатели документа могут пользоваться безвизовым режимом или пересечением границы по упрощенной процедуре с 133 странами мира.

«Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей социальных сетей, в каких странах мира они бывали с грузинским паспортом?

Георгий: «Я с грузинским паспортом был во многих странах. В Болгарии, Германии, Австрии, Польше. Моя жена была в Испании, Италии, Германии, а дочь объездила почти всю Европу, легче перечислить страны в которых она не была. Сегодня для граждан Грузии путешествия очень простыми стали, не обязательно планировать их за год заранее. Бывают скидки на авиабилеты у «лоукостеров», покупаешь билет и летишь, не нужно мучаться, делать визы, стоять часами и днями в очередях у посольств, да еще и потом узнать, что тебе не дают визу. Поэтому, будет очень плохо, если из-за наших властей мы потеряем безвизовый режим с ЕС. Те, кто говорит, что ничего страшного, если не будет безвизового режима, будешь как раньше жить и получать визы, - такие люди, по-моему, дальше России никуда не ездили».

Лика: «Я практически нигде не бывала, по Грузии разъезжать очень дорого, а поездки в другие страны вовсе связаны с огромными затратами. Меня очень удивляют люди, которые жалуются, что у нас жить тяжело, а сами постоянно в разъездах. Я знаю, что у нас безвизовый режим с более чем 100 странами – это очень хорошо и я тоже надеюсь, что когда-нибудь смогу попутешествовать и не думаю, что в мне что-то этом помешает кроме финансового положения. Я не думаю, что Евросоюз вернет визовый режим».

Сандро: «Я в очень многих странах бывал, почти 80% Европы объехал. Много, где бывал с семьей, в отпуске, но в основном езжу по работе. Честно говоря, только сейчас понял, что ни разу не ездил в страны, в которые требуется виза. Мы так привыкли к этому комфорту – безвизовому режиму с ЕС, что возвращение в прошлое может показаться чем-то ужасным. Будет очень плохо, если мы потеряем возможность свободно передвигаться по ЕС – это будет плохо для экономики, для развития и конечно отразится на многом».

Гоча: «Я считаю, что пока человек жив и здоров, он должен путешествовать, успеть посмотреть мир. Сам я езжу в разные страны по 3 раза в год. Отдыхаю где-нибудь, возвращаюсь в Грузию и сразу начинаю планировать новое путешествие. В последний раз, в октябре прошлого года был в Италии, сейчас планирую поездку в Грецию. Я не материалист, для меня важнее эмоции, которые я получаю, посещая разные страны. Мне повезло, что так думают и многие мои друзья, с которыми я путешествую. Считаю, что нет смысла покупать дорогие вещи, я лучше потрачу все деньги на поездки, чем на телефоны и часы, это мне кажется бессмыслицей».

Элене: «Я очень давно нигде не была. Много лет назад ездила в Турцию. Здесь ведь речь не только о «силе паспорта» идет, за границу ездят люди, у кого есть такая финансовая возможность. Всё это не рассчитано на массы. Да, у нас «сильный паспорт», но для того, чтобы им пользоваться нужны деньги. Да и не знаю, как долго он будет оставаться таким сильным, ведь нам угрожает потеря безвизового режима. Я считаю, что Брюссель должен поступить так, как этого заслуживает грузинский народ. Для дипломатических паспортов многие страны уже отменили безвизовый режим. Что касается рядовых граждан – в Евросоюзе постоянного говорят, что поддерживают нас, тогда пусть знают, что в таких ситуациях нельзя отменять безвизовый режим».