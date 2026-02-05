Вооружённые силы Германии сокращают численность своих военных на севере Ирака по соображениям безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявила в среду армия Германии, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Военный персонал, не являющийся критически важным для выполнения миссии, временно вывозится из столицы курдского региона — города Эрбиль, сообщило Оперативное командование вооружённых сил, указав причиной растущую региональную напряжённость.

Пресс-секретарь армии отказался сообщить, сколько военнослужащих вывозится и сколько останется на месте.

Этот шаг предпринимается в ответ на риск военной эскалации между США и Ираном, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Германия участвует в международной миссии по поддержке Ирака, включая обучение иракских сил с целью недопущения возрождения экстремистской группировки «Исламское государство».

Миссия сосредоточена в Эрбиле, однако, как сообщает Der Spiegel, в последнее время в ней были задействованы около 300 немецких военных, большинство из которых размещены в Иордании.