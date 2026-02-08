Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гендиректор Washington Post объявил об увольнении на фоне массовых сокращений 0 93

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гендиректор Washington Post объявил об увольнении на фоне массовых сокращений

Генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис объявил о своем уходе из газеты. По данным профсоюза журналистов WP, к этому шло уже давно на фоне массовых сокращений сотрудников. Ранее газета уволила треть своего персонала, включая 300 журналистов.

"Уход Уилла Льюиса давно назрел. Его наследием станет попытка уничтожения великого американского журналистского института. Но еще не поздно спасти The Post. Джефф Безос должен немедленно отменить эти увольнения или продать газету тому, кто готов инвестировать в ее будущее", — сказано в заявлении профсоюза.

Сам Льюис в своем письме поблагодарил работников издания и основателя Amazon Джеффа Безоса, которому принадлежит WP.

"За время моей работы были приняты непростые решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей в течение многих лет ежедневно публиковать качественные, беспристрастные новости для миллионов читателей", — цитирует его слова CNN.

По данным WP, финансовый директор Джефф Д'Онофрио займет должность исполняющего обязанности издателя и генерального директора.

Справка: Бывший генеральный директор Dow Jones и издатель The Wall Street Journal Уилл Льюис был назначен гендиректором Washington Post в 2023 году. Он сменил Фреда Райана, который занимал эту должность почти десять лет.

Читайте нас также:
#инвестиции #увольнения #Джефф Безос #журналистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США
Изображение к статье: В США объяснили появление 105 танков в Литве у границ России
Изображение к статье: Войско Польское привыкло опираться на свою мощь.
Изображение к статье: США помогут свергнуть правительство Кубы уже в 2026 году - СМИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео