Генеральный директор The Washington Post Уилл Льюис объявил о своем уходе из газеты. По данным профсоюза журналистов WP, к этому шло уже давно на фоне массовых сокращений сотрудников. Ранее газета уволила треть своего персонала, включая 300 журналистов.

"Уход Уилла Льюиса давно назрел. Его наследием станет попытка уничтожения великого американского журналистского института. Но еще не поздно спасти The Post. Джефф Безос должен немедленно отменить эти увольнения или продать газету тому, кто готов инвестировать в ее будущее", — сказано в заявлении профсоюза.

Сам Льюис в своем письме поблагодарил работников издания и основателя Amazon Джеффа Безоса, которому принадлежит WP.

"За время моей работы были приняты непростые решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей в течение многих лет ежедневно публиковать качественные, беспристрастные новости для миллионов читателей", — цитирует его слова CNN.

По данным WP, финансовый директор Джефф Д'Онофрио займет должность исполняющего обязанности издателя и генерального директора.

Справка: Бывший генеральный директор Dow Jones и издатель The Wall Street Journal Уилл Льюис был назначен гендиректором Washington Post в 2023 году. Он сменил Фреда Райана, который занимал эту должность почти десять лет.