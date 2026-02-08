Baltijas balss logotype
Суд в ЕС признал законной конфискацию автомобилей, ввезенных из России 2 2417

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суд в ЕС признал законной конфискацию автомобилей, ввезенных из России

Автомобили, ввезенные из России на территорию стран Евросоюза с нарушением санкций, могут быть конфискованы по решению властей государства. Об этом говорится в решении суда ЕС.

Причиной такого постановления стал иск россиянина, проживающего в Дюссельдорфе. В судебных материалах говорится, что в январе 2023 года он купил в России автомобиль и зарегистрировал его на свое имя. Позднее он въехал на новом авто в Польшу, а оттуда машину перевезли без номерных знаков в Дюссельдорф.

Россиянин попытался зарегистрировать автомобиль в Германии, но таможня отказала ему и арестовала машину, объяснив такие действия европейскими санкциями.

Суд постановил, что ввоз любых запрещенных товаров из России в ЕС, включая автомобили, нарушает санкции. При этом таможенные органы не обязаны проверять, приносит ли каждая такая сделка доход России.

В октябре 2022 года Евросоюз запретил гражданам России ввозить на территорию ЕС легковые автомобили и другие транспортные средства, которые приносят значительные доходы российской экономике.

#санкции #таможня #автомобили #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    8-го февраля

    Очередной позор недосоюза)))))))))))

    2
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    8-го февраля

    Да ничено. Конфискуйте. Вам всё вернётся))))))))))))))))))))) Точнее уже начало ))))))))))))))))) А дальше будет ещё веселее)))))))))))))

    3
    0

