Лидеры европейских стран готовятся к «насыщенной неделе». Чиновники обсудят «сложнейшие вопросы» и будут выяснять, как сделать Европу «сильным глобальным игроком». Об этом пишет издание Politico.

Как написано в статье, на неделе с 9 по 15 февраля лидеры затронут тему повышения экономической конкурентоспособности ЕС, снижения зависимости от Соединенных Штатов и помощь Украине. По словам бывшего премьер-министра Италии Энрико Летта, ближайшие дни покажут, сможет ли Европа «переломить ситуацию и стать по-настоящему единой».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе работают над вариантами того, как включить гарантии членства Украины в объединении в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. До этого сообщалось, что министры обороны стран Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе на заседание Совета по иностранным делам, обсудят один из самых сложных вопросов, стоящих перед континентом, — поддержку Украины.

В свою очередь, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия — единственная европейская страна, которая никогда не передавала Украине оружие.