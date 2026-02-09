Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый провал Москвы: русский язык понизят в статусе в Казахстане - СМИ 2 1339

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый провал Москвы: русский язык понизят в статусе в Казахстане - СМИ
ФОТО: Global Look Press

В проекте конституции Казахстана изменили слово в формулировке о русском языке - понизив его в статусе.

В проекте конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заместителя председателя конституционного суда республики Бакыта Нурмуханова.

Так, в девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Сообщается, что теперь вместо слова «наравне» будет указано – «наряду».

Нурмуханов пояснил, что редакционные и стилистические изменения были внесены для обеспечения терминологической и семантической единообразности.

Однако, в действительности русский язык понизят в статусе: юридически замена формулировки «наравне» на «наряду» переводит русский язык из статуса равноправного в статус допустимого, оставляя его использование на усмотрение законодателя, а не под конституционной гарантией. Таким образом, статус русского языка в Казахстане смогут изменить в любой момент.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что стороны обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Читайте нас также:
#СМИ #русский язык #Казахстан #конституция #новости #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
3
1
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • kc
    koss curator
    9-го февраля

    Palieliniet savu dzimumlocekli vismaz par 10 cm tikai 30 dienās, sasniedziet stabilu erekciju un nogādājiet savu draudzeni līdz orgasmam vismaz 5 reizes pēc kārtas — garantēti, medicīniski pierādīti rezultāti:==---> lnk.ink/hardmax

    1
    14
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    9-го февраля

    "Вместо" или "вместе" смысл меняется существенно, при разнице всего в 1 букву! (

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео