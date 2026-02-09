В проекте конституции Казахстана изменили слово в формулировке о русском языке - понизив его в статусе.

В проекте конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заместителя председателя конституционного суда республики Бакыта Нурмуханова.

Так, в девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Сообщается, что теперь вместо слова «наравне» будет указано – «наряду».

Нурмуханов пояснил, что редакционные и стилистические изменения были внесены для обеспечения терминологической и семантической единообразности.

Однако, в действительности русский язык понизят в статусе: юридически замена формулировки «наравне» на «наряду» переводит русский язык из статуса равноправного в статус допустимого, оставляя его использование на усмотрение законодателя, а не под конституционной гарантией. Таким образом, статус русского языка в Казахстане смогут изменить в любой момент.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что стороны обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество.