На досрочных выборах в палату представителей (нижнюю палату) парламента Японии победила правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити. Об этом сообщил в воскресенье, 8 февраля, японский телеканал NHK со ссылкой на данные экзитполов. Как уточнило агентство Reuters, ЛДП получила 316 мест в парламенте из 465, что стало лучшим результатом в ее истории и большой победой для 64-летней Санаэ Такаити.

Первая женщина-премьер Японии ранее настояла на проведении внеочередных выборов, чтобы воспользоваться высокой популярностью, которой она обладает с момента назначения на пост главы правящей партии в конце 2025 года.

В выборах участвовали 1284 кандидата. Они боролись за 289 мест, которые были определены в ходе голосования в одномандатных округах, а также на 176 мест, которые распределят по партийным спискам.

Санаэ Такаити - японская "железная леди", поддерживающая связи с Трампом

64-летняя Санаэ Такаити была назначена премьер-министром Японии в октябре 2025 года. Этому предшествовала добровольная отставка Сигэру Исибы - прежнего лидера ЛДП. Его уход с должности, по мнению журналистов, был связан с поражением партии на выборах в 2024 году и назревавшим расколом в ЛДП.

Такаити известна правыми взглядами, ее называют жестким консерватором, националисткой и политической наследницей Синдзо Абэ, которого убили в 2022 году, уже после его ухода с должности премьера. Ранее Такаити дважды занимала пост министра внутренних дел и коммуникаций.

Вступив в должность главы правительства, Санаэ Такаити пообещала пересмотреть политику Японии в сфере безопасности и обороны, усилить наступательные военные возможности страны, снять запрет на экспорт вооружений и в целом отойти от пацифистских принципов, которых Япония придерживалась после Второй мировой войны. Кроме того, Такаити лоббирует ужесточение законодательства Японии в отношении мигрантов.

Такаити также восхищается экс-премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и называет себя японской "железной леди". После прихода к должности она сумела наладить тесные связи с президентом США Дональдом Трампом и вызвала критику со стороны КНР из-за своих высказываний о возможной атаке материкового Китая на Тайвань.