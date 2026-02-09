Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правящая партия Японии одержала историческую победу 0 298

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Правящая партия Японии одержала историческую победу
ФОТО: пресс-фото

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия первой женщины-премьера Санаэ Такаити получила 316 мест в парламенте из 465, что стало лучшим результатом в ее истории.

На досрочных выборах в палату представителей (нижнюю палату) парламента Японии победила правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити. Об этом сообщил в воскресенье, 8 февраля, японский телеканал NHK со ссылкой на данные экзитполов. Как уточнило агентство Reuters, ЛДП получила 316 мест в парламенте из 465, что стало лучшим результатом в ее истории и большой победой для 64-летней Санаэ Такаити.

В выборах участвовали 1 284 кандидата

Первая женщина-премьер Японии ранее настояла на проведении внеочередных выборов, чтобы воспользоваться высокой популярностью, которой она обладает с момента назначения на пост главы правящей партии в конце 2025 года.

В выборах участвовали 1284 кандидата. Они боролись за 289 мест, которые были определены в ходе голосования в одномандатных округах, а также на 176 мест, которые распределят по партийным спискам.

Санаэ Такаити - японская "железная леди", поддерживающая связи с Трампом

64-летняя Санаэ Такаити была назначена премьер-министром Японии в октябре 2025 года. Этому предшествовала добровольная отставка Сигэру Исибы - прежнего лидера ЛДП. Его уход с должности, по мнению журналистов, был связан с поражением партии на выборах в 2024 году и назревавшим расколом в ЛДП.

Такаити известна правыми взглядами, ее называют жестким консерватором, националисткой и политической наследницей Синдзо Абэ, которого убили в 2022 году, уже после его ухода с должности премьера. Ранее Такаити дважды занимала пост министра внутренних дел и коммуникаций.

Вступив в должность главы правительства, Санаэ Такаити пообещала пересмотреть политику Японии в сфере безопасности и обороны, усилить наступательные военные возможности страны, снять запрет на экспорт вооружений и в целом отойти от пацифистских принципов, которых Япония придерживалась после Второй мировой войны. Кроме того, Такаити лоббирует ужесточение законодательства Японии в отношении мигрантов.

Такаити также восхищается экс-премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и называет себя японской "железной леди". После прихода к должности она сумела наладить тесные связи с президентом США Дональдом Трампом и вызвала критику со стороны КНР из-за своих высказываний о возможной атаке материкового Китая на Тайвань.

Читайте нас также:
#выборы #Япония #безопасность #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео