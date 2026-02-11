Поддержка европейской экономики и концепция "Сделано в Европе" станут центральной темой саммита лидеров ЕС, который состоится в четверг в Бельгии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за "европейские преференции" в стратегических секторах экономики. В частности, она предлагает ввести обязательное требование для компаний, получающих госфинансирование в этих областях, закупать комплектующие европейского производства. Этот протекционистский шаг, направленный на укрепление промышленной базы ЕС, поддерживает Франция. У Германии инициатива вызывает опасения.

"Европа должна быть в состоянии защищать свои стратегические интересы и активно поддерживать" собственную производственную базу, и "европейские преференции являются необходимым инструментом для достижения этой цели", — указала глава Еврокомиссии.

При этом фон дер Ляйен добавила: "Я хочу внести ясность - это тонкая грань, по которой нужно пройти". По ее словам, не существует "универсального решения". Именно поэтому каждое предложение должно быть подкреплено "надежным экономическим анализом и соответствовать международным обязательствам".

Президент Франции - сторонник концепции "Покупай европейское"

Резкий рост государственных расходов в блоке за последний год, включая программу по увеличению расходов на оборону на 150 миллиардов евро и кредит на 90 миллиардов евро для поддержки Украины, усилил опасения, что выгоду получат иностранные компании, а не отечественные.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже давно является самым ярым сторонником европейских преференций, также известных как "Покупай европейское".

В интервью европейским СМИ в преддверии саммита в четверг, Макрон заявил, что этот пункт является "защитной мерой" против тех, кто "больше не уважает" торговые правила.

"Мы должны защищать нашу промышленность. Китайцы это делают, и американцы тоже. В настоящее время Европа является самым открытым рынком в мире. На этом фоне решение заключается не в протекционизме, а в последовательности, то есть в том, чтобы не навязывать нашим производителям правила, которые мы не навязываем неевропейским импортерам", - сказал Макрон.

"Мы не будем применять европейские преференции к мобильным телефонам; мы больше не производим их в Европе. Мы должны сосредоточиться на определенных стратегических секторах, таких как чистые технологии, химия, сталь, автомобилестроение и оборона. В противном случае европейцы останутся позади".

Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка, который будет присутствовать на саммите в четверг, также поддержал концепцию "европейских преференций".

Острые дебаты

Позиция Франции встретила решительное сопротивление со стороны Нидерландов, стран Северной Европы и Балтии, которые утверждают, что концепция "европейских преференций" приведет к увеличению бремени регулирования, закрытию рынков и отпугнет инвесторов.

"Основная идея защиты европейского бизнеса (если это цель кампании "Покупай европейское") заключается в том, чтобы избегать торговли или партнерства с другими странами. Я очень скептически отношусь к этому", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Financial Times в преддверии саммита.

"Мы должны иметь возможность конкурировать благодаря качеству и инновациям, а не потому, что пытаемся защитить европейские рынки", - добавил он. "Мы не хотим защищать европейские предприятия, которые в принципе неконкурентоспособны".

Тем временем Германия выступает за за более широкую концепцию "Сделано с Европой", которая бы охватывала "единомышленников" и страны, подписавшие торговые соглашения с ЕС.

Встреча лидеров ЕС в Бельгии задумана как неформальное мероприятие, позволяющее политикам вести свободную беседу. Никаких письменных заключений или формальных решений принято не будет.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, в повестке дня будет стоять вопрос о "европейских преференциях".

"Из бесед с лидерами мы поняли, что все больше и больше из них, а возможно, все, готовы обсудить этот вопрос. Возможно, баланс не такой, как раньше. Некоторые не хотят, чтобы европейское предпочтение применялось повсеместно", — сказал чиновник. "Но это важное обсуждение. Несколько лет назад оно не вызвало бы такого же консенсуса", — отметил источник.