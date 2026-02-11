Президент Колумбии Густаво Петро во вторник заявил, что несколько часов назад избежал покушения, которое, по его словам, произошло после многомесячных предупреждений о планах наркоторговцев совершить на него нападение, пишет LETA со ссылкой на AFP.

По словам президента, в понедельник вечером вертолёт, в котором он находился, не смог приземлиться в пункте назначения на побережье Карибского моря из-за опасений, что неустановленные лица собираются открыть по нему огонь.

«Мы ушли в открытое море на четыре часа, и я оказался в месте, куда мы не собирались направляться, спасаясь от убийства», — заявил Петро на заседании правительства, которое транслировалось в прямом эфире.

Заявление президента о попытке покушения прозвучало на фоне роста насилия в стране накануне президентских выборов.

Петро, которому конституция запрещает баллотироваться на второй срок, утверждает, что наркокартели планируют его убийство с момента вступления в должность в августе 2022 года.

В этих планах, по словам президента, замешаны такие наркобароны и командиры боевиков, как Иван Мордиско — лидер крупнейшей группировки, отколовшейся от бывшей леворадикальной партизанской организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) после её согласия на разоружение по условиям мирного договора 2016 года.

В Колумбии на протяжении многих лет были убиты многие левые политики, в том числе кандидаты в президенты.

Петро, являющийся первым левым президентом в истории Колумбии, сообщал также о другой попытке покушения в 2024 году.