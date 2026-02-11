Baltijas balss logotype
Шпионы, кругом одни шпионы... На какие страны работали агенты в ЕС? 0 263

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шпионы, кругом одни шпионы... На какие страны работали агенты в ЕС?
ФОТО: pixabay

Интересно, что среди осуждённых шпионов очень мало женщин.

Две трети разоблачённых в странах Евросоюза шпионов были завербованы Россией, - сообщает Польское радио.

На втором месте - Китай, далее Иран.

Об этом говорится в новом отчёте шведского Агентства оборонных исследований (FOI) «Шпионы среди нас: шпионаж в Европе». Исследование охватило 70 случаев осуждённых агентов иностранных разведок из 20 стран ЕС за период 2008-2024 годов.

По словам соавтора отчёта, эксперта FOI доктора Элины Элвеборг Линдског, в Европе появляется новая тенденция: «Шпионская деятельность в Европе становится всё более сложной. Появился, например, одноразовый шпион, используемый только для отдельных заданий. Случается, что такие люди не осознают, кому они передают информацию, и часто работают ради денег».

Интересно, что среди осуждённых шпионов крайне мало женщин - всего четыре случая. Средний возраст разоблачённых агентов - 48 лет, но в отчёте фигурируют как 21-летние, так и 82-летние.

#Иран #разведка #безопасность #шпионаж #женщины #Евросоюз #Китай #Россия #шпионаж
Эдуард Эльдаров
