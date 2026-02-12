Baltijas balss logotype
Россия исчерпала запасы баллистических ракет для ударов по Украине 4 1362

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Искандеры" стоят дорого - и их осталось немного.

"Искандеры" стоят дорого - и их осталось немного.

Северная Корея вряд ли сможет особенно помочь с доставкой.

В РФ проблемы возникают не только в экономическом секторе, но и в вооружении. Такое мнение в эфире украинского "Radio NV" высказал Константин Криволап, аналитик, авиаэксперт.

"Если бы россияне могли нанести нам более мощный удар, они бы уже нанесли. Они делают то, что могут сделать. Когда они начинают применять противокорабельные ракеты против трансформаторных подстанций, линий электропередачи, если они уже начинают это делать, это говорит о том, что у них даже такого количества баллистики нет. Я не вижу потенциала россиян ни в самолетах, ни в ракетах, ни в новых разработках. Ну вот нет у меня такого, чтобы гражданская авиация, моторостроение, не вижу, чтобы оно что-то куда-то двигалось с каким-то развитием, чтобы были какие-то перспективы будущего", – сказал Криволап.

В то же время он добавил, что Северная Корея вряд ли сможет особенно помочь РФ с наращиванием возможностей для нанесения ударов вглубь Украины. Поскольку КНДР передала Москве те запасы, которые она накопила.

"То, что они оставили себе стратегический запас, он есть. Северная Корея, она выработала для себя то, что она считала необходимым. Это же нужно все материалы комплектующие, нужно все собрать, сделать. Нужны люди, нужно многое. Я думаю, что Северная Корея все, что могла, она сделала", – добавил Криволап.

Ранее о том, что экономика России может достичь "точки невозврата" уже в 2026 году, сообщали журналисты The Guardian. Издание отмечает, что экономика России чрезмерно перекошена в пользу военного производства за счет гражданского сектора.

Между тем Financial Times пишет о резком росте потерь РФ в личном составе, на фоне чего значительно усложняется достижение целей, поставленных Владимиром Путиным перед своей армией. Аналитики отмечают, что темпы российского продвижения на ключевых участках фронта составляют лишь от 15 до 70 метров в день.

#война РФ и Украины #вооружение #Украина #Северная Корея #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го февраля

    "У России осталось ракет на два дня! В крайнем случае, на три...". Сказано было в 2022 году. :)

    37
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    12-го февраля

    Шо, опять? ©

    39
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го февраля

    Личного состава нет, потери 1:20,ракет нет, Starlink не работает, бензинаи соляры тоже гет, эконмикаиз-за санкций в клочья и как это ВСУ ещë не в Брянске, а на города Укрии очевидно запускают макеты с двигателями или боевых Кардсонов.

    36
    1
  • Д
    Дед
    Тим Тим
    12-го февраля

    Нет. Туда летят старые стиральные машины вместе с унитазами, которые вывозили русские солдаты при захвате Мариуполя. А вылетают они из разорванной в клочья страны-бензоколонки.

    9
    0
Читать все комментарии

