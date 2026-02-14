Baltijas balss logotype
В лавинах в Европе погибли пять человек 0 226

В мире
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В лавинах в Европе погибли пять человек
ФОТО: LETA

В Центральной Европе в снежных лавинах погибли пять человек, сообщили в пятницу официальные лица, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Во Французских Альпах у курортного города Валь-д’Изер погибли три лыжника. Они находились в группе из шести человек, которая попала под лавину после того, как вместе с инструктором покинула горнолыжную трассу, сообщили представители городских властей.

Личности и гражданство погибших пока не установлены. У группы было обязательное защитное снаряжение, однако они отправились в путь, несмотря на предупреждение о повышенном риске схода лавин.

Из-за зимнего шторма во многих районах юго-запада Франции объявлен оранжевый или красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Власти предупредили, что в настоящее время существует высокий риск схода лавин.

В городе Тинь, граничащем с Валь-д’Изером, введен полный ночной комендантский час.

В Швейцарии лавина накрыла трех альпинистов у деревни Айроло в кантоне Тичино. Двое из них погибли, третий не пострадал.

В Словакии в Высоких Татрах лавина засыпала альпиниста. Горная спасательная служба сообщила, что 32-летний гражданин Чехии был извлечен живым, однако скончался при транспортировке в больницу на вертолете.

Читайте нас также:
#Чехия #погода #безопасность #Словакия #альпинизм #Швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

