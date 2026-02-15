Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыто масштабное наращивание ядерных сил в Китае 0 210

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыто масштабное наращивание ядерных сил в Китае
ФОТО: Global Look Press

NYT: Китай наращивает ядерные силы.

В Китае происходит масштабное наращивание ядерных сил. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, журналисты изучили спутниковые снимки объектов в долине Цзытун, расположенной в провинции Сычуань. На кадрах видно, как там строят бункеры и укрепления. Кроме того, на территории объекта видны свидетельства работы с опасными материалами. Также изменения произошли на объекте в долине Пидун, где изготавливаются плутониевые сердечники ядерных боеголовок.

На фото видно, что у комплекса появились новые вентиляционные системы и объекты для отвода тепла. Также журналисты пообщались с экспертами. По их словам, в возводимых бункерах проходят испытания взрывчатых веществ. Так, по словам одного из собеседников издания, работы на ядерных объектах в Китае ускорились в 2019 году.

Так, физик Хуэй Чжан заявил, что неизвестно, сколько боеголовок было произведено, но эксперты видят расширение завода. Второй собеседник издания — эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабиарз. Он отметил, что все эти изменения соответствуют цели Китая — стать глобальной сверхдержавой.

Читайте нас также:
#геополитика #новости #Китай #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео