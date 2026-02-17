Разработанный компанией Raytheon БПЛА Coyote Block 3 в ходе учебного боя уничтожил рой дронов электромагнитным импульсом, что представляет собой весьма рациональную альтернативу перехватчикам со взрывчаткой.

Испытания Coyote Block 3 проводились на полигоне Юма в Аризоне и были направлены на проверку новейшей модели дрона-истребителя в условиях массированного налета беспилотников.

Coyote Block 3 — это уже третья версия дрона. Первая (разведчик) представляла собой БПЛА с электродвигателем и выдвижными крыльями. На второй был установлен турбореактивный двигатель с четырьмя стабилизаторами, что превращало его в реактивный перехватчик. Coyote Block 3 сохранил планер с турбинным двигателем и ТТХ Coyote Block 2, но вместо боеголовки его оснастили энергетической пушкой.

Такая пушка поражает цель электромагнитным импульсом, выводя из строя ее электрические цепи, после чего та падает на землю. Характеристики Block 3 засекречены. Известно лишь, что он сможет поражать БПЛА 2-й и 3-й группы.

Вооруженные силы США хотят приобрести 6 тысяч реактивных вариантов Block 2, которые несут взрывную боеголовку, и еще 700 вариантов Block 3 с неуказанной "некинетической" полезной нагрузкой. Армия также намерена закупить пусковые установки и радары для этих перехватчиков. В рамках контракта с производителем Raytheon ВС также получат обслуживание и ремонт систем Coyote.

В настоящее время армия США уже располагает системами борьбы с беспилотниками Coyote, известными как Mobile, Low, Slow, Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (M-LIDS) и Fixed Site LIDS (FS-LIDS). Система M-LIDS включает противоминную машину M-ATV с пусковой установкой Coyote и радаром Ku-диапазона. FS-LIDS представляет собой двухкомпонентную систему на поддонах с пусковой установкой Coyote и радаром Ku-диапазона.

Планы ВС США могут включать и приобретение новых или улучшенных конфигураций систем M-LIDS и FS-LIDS, в том числе возможные варианты на базе бронеавтомобиля Stryker. Как пишет медиа, в настоящее время неясно, почему количество мобильных радаров, которые хотят приобрести военные, меньше, чем количество мобильных пусковых установок. Стационарные пусковые установки могут быть привязаны к одному радару. M-LIDS и FS-LIDS также могут быть объединены в сеть с другими сенсорами и эффекторами.

СМИ отмечает, что это расширение арсенала систем противодействия беспилотникам на базе Coyote говорит о растущей угрозе, которую представляют беспилотные аппараты, включая дешевые и вооруженные коммерческие типы. И Пентагон ожидает, что эта угроза будет только возрастать в ближайшие годы.