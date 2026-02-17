Baltijas balss logotype
США разместят ракеты вблизи Китая 0 938

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США разместят ракеты вблизи Китая
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: США разместят на Филиппинах дополнительные ракетные системы.

США договорились с Филиппинами о размещении на территории архипелага дополнительных ракетных систем, что потенциально может вызвать негативную реакцию со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

«Стороны обязались продолжать и работать над увеличением развертывания передовых американских ракетных и беспилотных систем на Филиппинах», — отмечается в тексте совместного заявления стран.

Авторы материала подчеркнули, что этот шаг Вашингтона и Манилы потенциально может вызвать недовольство Пекина, поскольку «два союзника укрепляют свои оборонные связи».

18 декабря США одобрили продажу вооружений Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, такой шаг Вашингтона рискует обострить «и без того хрупкие отношения» с Пекином.

Читайте нас также:
#США #Тайвань #Филиппины #Китай #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

