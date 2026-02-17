Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вскоре примет решение о поставке дополнительного оружия Тайваню после предупреждения председателя КНР Си Цзиньпина воздержаться от этого шага, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

"Я говорил с ним об этом. У нас состоялся хороший разговор, и мы совсем скоро примем решение", — сказал Трамп. Он добавил, что у него "хорошие отношения" с председателем КНР, страна которого считает Тайвань своей территорией.

4 февраля в телефонном разговоре с Трампом Си призвал к "взаимному уважению" в отношениях с США, но предостерег Вашингтон от продажи оружия Тайваню.

"Вопрос Тайваня — самый важный вопрос в китайско-американских отношениях (..) США должны проявлять осторожность в вопросе продажи оружия Тайваню", — заявил Си.

Ожидается, что в апреле оба президента встретятся в Пекине.

Тайвань и материковый Китай управляются отдельно с 1949 года, когда на острове укрылось потерпевшее поражение в гражданской войне националистическое правительство Китайской Республики, тогда как на занятой коммунистами материковой части Китая была провозглашена Китайская Народная Республика, которая по-прежнему считает Тайвань частью своей территории. Тайвань постоянно живет под угрозой вторжения со стороны Китая.

США официально не признают Тайвань, однако являются его главным военным партнером.

В декабре США одобрили продажу Тайваню вооружений на сумму 11 миллиардов долларов. Вскоре после этого Китай начал военные маневры, в ходе которых отрабатывалась блокада ключевых портов Тайваня.

Хотя в ходе своего второго президентского срока Трамп смягчил поддержку Тайваня, этот вопрос по-прежнему остается проблемой в отношениях США и Китая.

За последние десять лет Тайвань потратил многие миллиарды долларов на модернизацию своей армии, однако США усиливают давление на Тайвань, чтобы он делал больше для собственной обороны от Китая.

Президент Тайваня Лай Циндэ предложил увеличить расходы на оборону на 40 миллиардов долларов в течение ближайших восьми лет, однако этот план с начала декабря десять раз блокировался парламентом, контролируемым оппозицией.

Несколько десятков членов Конгресса США в четверг призвали оппозиционные партии Тайваня прекратить блокирование этого плана.