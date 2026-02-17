Baltijas balss logotype
В США произошла стрельба на катке; есть жертвы 0 1830

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

В городе Потакет штата Род-Айленд на северо-востоке США в понедельник произошла стрельба на катке, в результате которой погибли по меньшей мере два человека и трое получили ранения, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Подозреваемый в стрельбе также погиб.

"У нас трое погибших — подозреваемый и две жертвы; а также трое находятся в больнице", — заявила начальник местной полиции Тина Гонсалвес.

Она добавила, что, согласно первоначальному расследованию, стрельба была целенаправленной и "может быть связана с семейным конфликтом".

Подробности о личности жертв не сообщаются, однако раненые находятся "в критическом состоянии", сказала Гонсалвес.

В опубликованном в социальных сетях видео видно, как перепуганные подростки бегут с места происшествия на фоне звуков выстрелов. Стрельба началась во время хоккейного матча средней школы.

Массовые расстрелы являются распространенным явлением в США, где либеральные законы о контроле за огнестрельным оружием означают относительно легкий доступ к оружию.

В прошлом году в США произошло более 400 массовых расстрелов. К таковым относятся инциденты, в которых были ранены или убиты не менее четырех человек, не считая стрелка.

В результате насилия с применением огнестрельного оружия, не считая самоубийств, в прошлом году в США погибли по меньшей мере 14 703 человека.

#США #полиция #безопасность #законы #стрельба #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
