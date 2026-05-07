Администрация Дональда Трампа опубликовала контртеррористическую стратегию США на 2026 год — документ получился жёстким и прямолинейным. В списке главных угроз оказались не только исламисты, но и наркокартели и радикальные политические группы, сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу Белого дома, новая стратегия США базируется на принципах "Америка превыше всего" и "Мир через силу". В документе определены три основных типа террористических группировок: наркотеррористы, традиционные исламистские террористы и жестокие леворадикальные экстремисты. К последней категории Белый дом относит антиамериканские и "радикально протрансгендерные" группы, в частности анархистов и представителей "Антифа".

Прямая речь Трампа в предисловии к документу: "Когда я вернулся в Белый дом 20 января 2025 года, четыре года слабости, неудач, капитуляции и унижений закончились. Наша новая контртеррористическая стратегия США – это возвращение к здравому смыслу и миру через силу. Если вы причиняете вред американцам или планируете это сделать, мы вас найдем и убьем".

В ближневосточном разделе стратегии Иран назван "спонсором террора номер один". Вашингтон существенно расширил перечень террористических организаций, добавив в него ячейки "Братьев-мусульман" в Египте, Ливане, Судане и Иордании. В то же время в Белом доме отчитались об успешном завершении войны в Газе и создании местного "Совета мира".

Особое внимание в документе уделено борьбе с наркотрафиком. Оборот фентанила официально приравняли к оружию массового уничтожения. США допускают превентивные удары по картелям и каналам поставок.

Администрация Трампа жестко требует от европейских союзников по НАТО немедленно увеличить расходы на безопасность и изменить миграционную политику. Вашингтон подчеркивает, что массовая миграция превратила Европу в логистический и рекрутинговый хаб для международного терроризма.

"Американские чиновники привыкли думать о европейских проблемах в категориях недостаточных военных расходов и экономической стагнации. В этом есть доля правды, но реальные проблемы Европы еще глубже".

На Африканском континенте и в странах Азии Соединенные Штаты намерены переложить бремя борьбы с терроризмом на локальных партнеров, предоставляя им преимущественно разведывательную поддержку.

Новая стратегия показывает, что США делают ставку на более жёсткий и силовой подход к безопасности, пишет bb.lv. Приоритет — действовать на опережение и расширять круг угроз, даже если это обостряет отношения с партнёрами и усиливает глобальное напряжение.