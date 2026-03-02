Baltijas balss logotype
Asna

Это имя имеет древние корни и происходит от санскритского слова “асна”, что означает “лошадь”. В древности лошадь была символом быстроты, силы и свободы. Именно поэтому имя Асна часто выбирают для девочек, которые обладают энергичным и независимым характером.

В разных культурах это имя может иметь различные значения. В индийской культуре оно ассоциируется с богиней знаний и мудрости Сарасвати, которая часто изображается на лошади. В скандинавской мифологии лошадь была связана с богиней Фрейей, которая символизировала любовь, красоту и плодородие.

Сегодня это имя остается популярным в разных странах мира. Оно звучит красиво и необычно, и может стать отличным выбором для родителей, которые ищут необычное и красивое имя для своей дочери.

  • Цвет: Голубой
  • Камень: Лунный камень

