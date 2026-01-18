Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Edīte

Имя Эдите является латышским вариантом имени, которое имеет древнеанглосаксонские корни. Имя Эдите может быть истолковано как «та, кто приносит счастье в борьбе» или «богатая через преодоление трудностей».

Имя Эдите широко используется в Латвии и воспринимается как элегантное, женственное и сильное. Его мелодичное звучание делает имя популярным среди родителей, стремящихся дать дочери имя с благородным и оптимистичным смыслом.

Эдите — человек, который умеет бороться за свои цели и не сдаваться перед трудностями. Люди с этим именем склонны к аналитическому мышлению и взвешенному подходу к решению задач.

Имя часто связывают с художественным вкусом и стремлением к красоте. Эдите может быть талантливой в музыке, живописи или дизайне. Эдите обладает большой эмпатией и способна сопереживать другим людям, что делает её хорошим другом и советчиком.

Эдите обычно имеет сильный характер и может постоять за себя, но при этом остаётся доброжелательной и заботливой.

  • Цвет: Красный
  • Камень: Гранат

ДРУГИЕ СТАТЬИ

Изображение к статье: Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм
Lifenews
0
Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм 143
Изображение к статье: Экс-советник Трампа назвал последствия вторжения в Гренландию для НАТО
В мире
0
Экс-советник Трампа назвал последствия вторжения в Гренландию для НАТО 327
Изображение к статье: Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса
Lifenews
0
Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса 225
Изображение к статье: Ночью в больнице Риги тушили пожар: жертв нет, эвакуация была
ЧП и криминал
0
Ночью в больнице Риги тушили пожар: жертв нет, эвакуация была 489
Изображение к статье: В Великобритании призвали отменить визит короля Карла III в США
В мире
0
В Великобритании призвали отменить визит короля Карла III в США 144
Изображение к статье: Перезагрузите нервную систему за 15 минут: три простых практики
Люблю!
0
Перезагрузите нервную систему за 15 минут: три простых практики 186

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео