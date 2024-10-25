ЕСПЧ обязал Латвию выплатить Тимофееву 650 евро из-за задержки полицией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение права на личную свободу в деле "Тимофеев против Латвии", возбужденном против Латвии, сообщили агентству LETA в МИД.

В жалобе, поданной в 2021 году, заявитель утверждал, что его права, гарантированные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, были нарушены тем, что его задержали на два часа и поместили в автомобиль муниципальной полиции без составления протокола задержания.

Правительство Латвии утверждало, что заявитель не исчерпал два национальных средства правовой защиты - в соответствии с положениями Закона об административном процессе оспорить фактические действия сотрудников муниципальной полиции и подать апелляцию в Конституционный суд.

Обращаясь к первому средству правовой защиты, ЕСПЧ отметил, что ранее он не признавал это средство правовой защиты эффективным в отношении жалоб отдельных лиц на якобы незаконное задержание, а примеры национальной судебной практики, предоставленные правительством, относятся к ситуациям, когда действия муниципальных сотрудники полиции явно превысили границы процессуальной деятельности.

В то же время, что касается ссылки правительства на Закон о возмещении ущерба, причиненного органами государственного управления, ЕСПЧ заявил, что нет никаких доказательств того, что это средство правовой защиты будет эффективным в ситуации, когда нарушение не было установлено в судебном порядке на государственном уровне в рамках основного процесса.

Что касается довода правительства о том, что заявителю следовало обратиться в Конституционный суд, ЕСПЧ признал, что рассматриваемое дело касается толкования и применения правовых норм, и, следовательно, соответствующее средство правовой защиты не было бы эффективным. Следовательно, суд пришел к выводу, что жалоба заявителя не является очевидно беспочвенной или отклоняемой по другим причинам, и сосредоточился на ее рассмотрении по существу.

ЕСПЧ признал доказанным факт ограничения свободы заявителя 27 марта 2020 года, находясь в автомобиле муниципальной полиции. В своей оценке ЕСПЧ напомнил, что согласно конвенции задержание должно происходить в соответствии с законом, то есть в конвенции указывается обязанность действовать в соответствии с государственными материальными и процессуальными правовыми нормами.

Обращаясь к фактам дела, ЕСПЧ не согласился с утверждением властей о том, что в данном случае протокол не был нужен. Суд подчеркнул, что в его практике неоднократно заявлялось, что задержание лица без документирования является нарушением прав, гарантированных конвенцией, и свидетельствует о самом серьезном нарушении этой нормы.

Кроме того, ЕСПЧ, ссылаясь на свою устоявшуюся судебную практику, заявил, что тот факт, что не зафиксировано никаких сведений о дате, времени, месте, имени, причинах задержания, а также о лице, ответственном за задержание заявителя, не отвечают цели Конвенции.

Суд принял во внимание довод властей о том, что сотрудники муниципальной полиции не имели права возбуждать дело об административном правонарушении. В то же время ЕСПЧ указал, что содержание заявителя под стражей не было должным образом задокументировано, и подчеркнул, что такая национальная практика, независимо от продолжительности содержания под стражей, не соответствует основной цели конвенции. Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу, что 27 марта 2020 года, задержав заявителя в автомобиле муниципальной полиции на два часа и не задокументировав этот факт должным образом, Латвия нарушила право заявителя на личную свободу и безопасность.

Заявитель просил присудить ему компенсацию в размере 3000 евро. ЕСПЧ частично удовлетворил иск заявителя, присудив компенсацию в размере 650 евро.

26 марта 2020 г. в 23:59 автомобиль заявителя был остановлен сотрудниками муниципальной полиции по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы проверить концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, сотрудники муниципальной полиции вызвали Госполицию.

27 марта примерно в 00:26 сотрудники муниципальной полиции поместили заявителя в полицейскую машину до прибытия сотрудников Государственной полиции. По данному факту сотрудники муниципальной полиции не составили протокол административного задержания.

Примерно через два часа прибыла Госполиция, выслушала заявителя и провела тест на концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. В 3:00 сотрудники Государственной полиции составили протокол об административном правонарушении, в котором указано, что заявитель совершил нарушение Гражданского процессуального кодекса, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Заявитель не признал себя виновным, утверждая, что начал употреблять алкоголь только после того, как машина была остановлена.

Окончательным приговором от 25 сентября 2020 года Рижский окружной суд признал заявителя виновным в нарушении Гражданского процессуального кодекса, наложении на заявителя штрафа и лишении права управления транспортным средством на четыре года. Окружной суд в своем решении указал, что заявитель может подать жалобу на действия сотрудников муниципальной полиции в ответственные учреждения.