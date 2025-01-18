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«Некуда было деваться» - уворачиваясь от «фуры», водитель снес автобусную остановку и спас себе жизнь 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
«Некуда было деваться» - уворачиваясь от «фуры», водитель снес автобусную остановку и спас себе жизнь

Чтобы избежать потенциально серьезной аварии, водитель на Бауском шоссе принял решение свернуть с дороги. Это решение привело к столкновению с автобусной остановкой. Навес остановки рухнул прямо над транспортным средством и серьезно деформировал автомобиль, сообщает Degpunktа.

«Одна «фура» ехала в сторону Бауски, а другая решила ее обогнать. В результате встречная полоса оказалась занята. Этому бедному эстонцу, который направлялся в Эстонию, просто некуда было деваться», — говорит Хеви, который после столкновения отвез пострадавшего водителя к себе домой в Нарву.

Он объясняет, что водитель, заметив ситуацию, «дернул» автомобиль в сторону и врезался в бетонную автобусную остановку. Сообщается, что в результате столкновения у машины эстонца разбилась передняя часть и оторвались колеса.

«Даже двери открыть не могли — единственной неповрежденной частью автомобиля было правое заднее крыло, все остальное было разбито», — отмечает Хеви.

Он рассказал, что «водитель транспортного средства отказался от оказания первой помощи, хотя после столкновения он едва мог ходить». Очевидец рассказал, что водитель нажал педаль тормоза до упора в пол, а в результате столкновения повредил лодыжку.

«Он сказал, что у него ужасно болели ребра из-за ремня», — рассказал мужчина, добавив, что подушки безопасности «Toyota» сильно ударили его по лицу и коленям.

Жители соседнего села признают, что этот участок шоссе опасен — периодически какой-нибудь безрассудный водитель пытается обогнать впереди идущего на подъеме, даже не осознавая, что к нему уже приближается другая машина.

«Latvijas Valsts ceļi» сообщает, что остановка будет восстановлена, а Государственная полиция указывает, что по факту инцидента возбуждено дело об административном правонарушении.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го января

    Ширина проезжей части "VIA Baltika", дороги Рига-Бауска, позволяет по ширине спокойно поместиться одновременно трем фурам. Поэтому "тупому эстонцу дергающему руль" надо ещё раз пройти курсы по управлению транспортным средством. А не врезаться в автобусную остановку и потом рассказывать сказки.

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