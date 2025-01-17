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Дело о врезавшемся в машину ребенке: полиция ведет поиски, жители спорят 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.01.2025
BB.LV

Полиция просит жителей о помощи в деле о ребенке и поцарапанном автомобиле. Общественность реагирует неоднозначно.

«Призываем отозваться очевидцев происшествия, произошедшего в 2024 году. 19 октября в 15:45 в Елгаве, на улице Цукура, несовершеннолетний велосипедист в сопровождении человека, также ехавшего на велосипеде, врезался в припаркованный автомобиль, после чего скрылся с места происшествия», - сказано в сообщении полиции.

Стражи порядка опубликовали видеозапись происшествия, на котором видно, как ребенок не справляется с управлением велосипеда и врезается в автомобиль.

Любопытно, что под публикацией полиции появилось огромное количество комментариев. Одни считают, что полиция могла бы заниматься более важными делами, другие указывают, что потери автовладельца кто-то должен покрывать.

К слову, ранее об этой истории, только с точки зрения автовладелицы, рижанки по имени Анда, уже рассказывали журналисты Bez Tabu. Женщина заметила царапину на машине, когда вернулась из кафе в Елгаве. Учитывая, что ущерб оказался незначительным, семья решила вернуться домой. Через несколько дней муж Анды связался со страховщиком, но его попросили предоставить решение полиции. Анда подала заявление в полицию и через месяц получила сообщение с просьбой явиться в полицейский участок. Полиция сообщила ей, что она сама несет ответственность, поскольку оставила места происшествия.

Инспектор показал женщине запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как в ее машину врезается ребенок на велосипеде, а рядом с ним едет отец, решивший уехать с места происшествия после ДТП.

В настоящее время на Анду наложен штраф в размере 70 евро.

#дтп #поиск
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    17-го января

    "Полиция сообщила ей, что она сама несет ответственность, поскольку оставила места происшествия" - хорошо подумайте прежде чем связываться с государством.

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