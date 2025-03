Your browser does not support the video tag.

Полиция просит жителей о помощи в деле о ребенке и поцарапанном автомобиле. Общественность реагирует неоднозначно. «Призываем отозваться очевидцев происшествия, произошедшего в 2024 году. 19 октября в 15:45 в Елгаве, на улице Цукура, несовершеннолетний велосипедист в сопровождении человека, также ехавшего на велосипеде, врезался в припаркованный автомобиль, после чего скрылся с места происшествия», - сказано в сообщении полиции. Стражи порядка опубликовали видеозапись происшествия, на котором видно, как ребенок не справляется с управлением велосипеда и врезается в автомобиль. Aicinām atsaukties aculieciniekus negadījumam, kas notika 2024. g. 19. oktobrī plkst. 15.45 Jelgavā, Cukura ielā, kur nepilngadīgs velosipēda vadītājs, kuru pavadīja persona, kas arī vadīja velosipēdu, uzbrauca stāvēšam auto, pēc kā pameta notikuma vietu. pic.twitter.com/MSRY2TaOpW — Valsts policija (@Valsts_policija) January 17, 2025 Любопытно, что под публикацией полиции появилось огромное количество комментариев. Одни считают, что полиция могла бы заниматься более важными делами, другие указывают, что потери автовладельца кто-то должен покрывать. К слову, ранее об этой истории, только с точки зрения автовладелицы, рижанки по имени Анда, уже рассказывали журналисты Bez Tabu. Женщина заметила царапину на машине, когда вернулась из кафе в Елгаве. Учитывая, что ущерб оказался незначительным, семья решила вернуться домой. Через несколько дней муж Анды связался со страховщиком, но его попросили предоставить решение полиции. Анда подала заявление в полицию и через месяц получила сообщение с просьбой явиться в полицейский участок. Полиция сообщила ей, что она сама несет ответственность, поскольку оставила места происшествия. Инспектор показал женщине запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как в ее машину врезается ребенок на велосипеде, а рядом с ним едет отец, решивший уехать с места происшествия после ДТП. В настоящее время на Анду наложен штраф в размере 70 евро.

