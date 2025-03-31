Истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, на минувшей неделе совершили четыре вылета для опознания и сопровождения российских самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Двадцать четвёртого марта истребители НАТО были подняты в воздух для опознания разведывательного самолета Ил-20, летевшего в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область.

Он летел с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, но поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Двадцать пятого марта был проведен разведывательный полет с целью обнаружения двух самолетов-разведчиков Су-24МР, следовавших из Калининградской области на материковую часть России.

Оба борта следовали без с выключенными транспондерами, без предоставления летного плана и не поддерживали радиосвязь с региональными диспетчерами.

Двадцать восьмого марта истребители НАТО были подняты в воздух для опознания транспортный самолет Ан-26 и два истребителя Су-30СМ, летевшие из Калининградской области на материковую часть России.

Транспортный самолет Ан-26 летел с включенным транспондером, но без предоставления летного плана, поддерживая радиосвязь с диспетчерами, в то время как истребители летели с выключенными транспондерами, без летного плана и не поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.

Двадцать девятого марта был идентифицирован самолет-разведчик Ан-30, совершавший полет через международное воздушное пространство из материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с включенным радиолокационным ответчиком, без заранее предоставленного летного плана и поддерживая радиосвязь.

Миссия Альянса по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.