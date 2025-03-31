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Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии 1 816

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Самолет российских ВВС Ил-20.

Самолет российских ВВС Ил-20.

Истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, на минувшей неделе совершили четыре вылета для опознания и сопровождения российских самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Двадцать четвёртого марта истребители НАТО были подняты в воздух для опознания разведывательного самолета Ил-20, летевшего в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область. 

Он летел с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, но поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Двадцать пятого марта был проведен разведывательный полет с целью обнаружения двух самолетов-разведчиков Су-24МР, следовавших из Калининградской области на материковую часть России.

Оба борта следовали без с выключенными транспондерами, без предоставления летного плана и не поддерживали радиосвязь с региональными диспетчерами.

Двадцать восьмого марта истребители НАТО были подняты в воздух для опознания транспортный самолет Ан-26 и два истребителя Су-30СМ, летевшие из Калининградской области на материковую часть России.

Транспортный самолет Ан-26 летел с включенным транспондером, но без предоставления летного плана, поддерживая радиосвязь с диспетчерами, в то время как истребители летели с выключенными транспондерами, без летного плана  и не поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.

Двадцать девятого марта был идентифицирован самолет-разведчик Ан-30, совершавший полет через международное воздушное пространство из материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с включенным радиолокационным ответчиком, без заранее предоставленного летного плана и поддерживая радиосвязь.

Миссия Альянса по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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#нато #авиация
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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го марта

    Ну и пусть себе летают. У меня тоже за окном вороны летают, и ничего. Как болела голова с утра так и болит.

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