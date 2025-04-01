Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало

Наши уважаемые читатели наверняка помнят, что в феврале премьер Эвика Силиня провозгласила рестарт своего правительства, обозначив три главных приоритета — безопасность (оборону), демографию и уменьшение бюрократии.

Но эти приоритеты приоритетов вовсе не отменили и те обещания радикальных перемен, которые были даны до рестарта — в частности, обещание министра экономики Виктора Валайниса добиться снижения цен на базовые продукты питания.

Впервые это обещание прозвучало еще в конце осени прошлого года. И несмотря на весь скепсис целого ряда политиков и экономистов (как можно регулировать цены в условиях рыночной экономики?!), ведомство Валайниса все–таки вышло с двумя инициативами на сей счет.

Первая инициатива даже прошла Кабинет министров, добралась до Сейма и… там застряла! Речь идет о поправках в закон, призванных искоренить возможную дискриминацию местных производителей (запретить применять на местные продукты более высокие наценки, нежели на аналогичные импортные), а также сократить сроки оплаты торговыми сетями за поставленную продукцию.

А вы дефицита не боитесь?

Соответствующий законопроект еще до первого чтения рассмотрела комиссия Сейма по народному хозяйству. Против принятия поправок в таком виде выступили не только представители торговцев, но и многие депутаты. Противники поправок привели по меньшей мере три довода.

Первый — исследование Совета по конкуренции, на котором базировалось Минэкономики, охватывало только треть торговцев и возможные завышенные наценки на местные продукты были констатированы в 50% случаев. Вроде бы общая тенденция видна, но тогда нужно было проверить всех торговцев.

Второй довод — если пытаться диктовать торговцам в условиях свободного рынка, какие им устанавливать цены, в том числе на местную продукцию, то это может привести к уменьшению местных продуктов на полках магазинов. Жесткое регулирование цен всегда приводит к дефициту.

И третий довод — вероятно, у повышенных наценок на местные продукты есть и объективные причины (объемы поставок, срок годности, сезонность и т. п.).

Так или иначе, но в итоге комиссия Сейма решила притормозить с дальнейшим рассмотрением законопроекта — Минэкономики и торговцам было поручено еще раз сесть за круглый стол и попытаться выработать компромиссные предложения.

Сравнивайте цены и ищите, где дешевле

Вторая же инициатива — связанная с непосредственным регулированием цен, пока еще даже не дошла до правительства.

Поскольку против регулирования цен выступают уже не только торговцы, но и поставщики, то, скорее всего, все ограничится только требованием к торговцам ежедневно подавать информацию о ценах на базовые продукты, и эти данные будут публиковаться на специальных интернет–порталах сравнения цен — два таких портала уже начали работу, но пока эту информацию о ценах собирают сами авторы портала.

Если обязать торговцев самих обобщать информацию и отправлять ее в ежедневном режиме, то это дополнительные расходы для торговцев, а значит, цена на продукты опять не снизится, а повысится. Между тем, министр Валайнис на днях заявил, что от своей цели — снизить цены на базовые продукты на 20%, — он не отказался.

Интересно, конечно, за счет чего это удастся добиться. Пока, как мы знаем, цены, наоборот, растут. Так, в период с февраля прошлого года по февраль нынешнего инфляция в Латвии составила 3,7%, и это один из самых высоких уровней инфляции в ЕС! Средняя инфляция в ЕС составила 2,7%.

Основное влияние на рост инфляции опять–таки оказали продукты питания, и, значит, для людей с низкими доходами реальная инфляция превысила 6–7 процентов, учитывая, что львиную долю своих минимальных доходов эта категория жителей как раз тратит на продукты.

Справедливости ради заметим, что, конечно, само появление портала, где сравниваются цены, это позитивный шаг — у латвийцев появится возможность хоть как–то сэкономить. Но о регулировании цен государством политикам все–таки не стоит мечтать.

Какой такой Rail Baltica?!

Если все–таки обещание снизить цены не ушло с повестки дня, то обещание… навести порядок в проекте Rail Baltica, кажется, прочно забыто.

Нет ни оптимизации в системе управления проектом, ни урезания административных расходов, ни ясности с "рижским соединением", так, до сих и не поступил даже в правительство обещанный еще осенью прошлого года законопроект, который бы четко обозначал ответственные за реализацию проекта века структуры.

Еще в конце минувшего лета должна была наступить ясность по поводу вывода акций airBaltic на биржу, сейчас заканчивается уже и первый месяц весны, а… никакого выхода на биржу национальной авиакомпании так и не произошло. По слухам, процесс первичного публичного предложения (IPO) может быть запущен в июне.

А как там с рестартом?

Однако вернемся к самому рестарту правительства и реализации заявленных приоритетов. О готовности правительства реально заняться улучшением демографической ситуации можно будет судить ближе к осени, когда станут известны параметры бюджета. На повышение всех пособий семьям с детьми потребуется дополнительно минимум 133 миллиона евро!

Что же касается обороны и безопасности, то здесь нет сомнений — на нее дополнительные средства будут найдены. Это вам не какая–нибудь демография! Чтобы довести расходы на оборону до 4–4,2% от ВВП, потребуется изыскать дополнительно минимум 240 миллионов — видимо, это будет сделано за счет обрезания расходов почти всех министерств.

Если же власти решат еще увеличить военный бюджет, то тогда уже придется брать кредит — благо Брюссель позволит теперь расходы на оборону вывести за рамки предельно допустимого бюджетного дефицита. "Отдельный" дефицит бюджета на военные нужны установлен в пределах 1,5%.

И, наконец, о борьбе с бюрократией. Здесь наблюдаются, как ни странно, реальные подвижки. Кабмин дал зеленый свет многочисленным поправкам в Закон о строительстве, которые позволят ускорить процесс получения различных согласований и разрешений на начало строительства.

К работе приступила и созданная премьером группа по уменьшению бюрократии — конкретные предложения должны поступить в правительство и в правящую коалицию уже 15 апреля… Тогда и посмотрим, будут ли готовы власти принимать решения или продолжат действовать по старой доброй традиции — "как мы могли не обещать"!