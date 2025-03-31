В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше

Полиция идентифицировала 56-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над несколькими женщинами как минимум с 2022 года, полиция продолжает поиск возможных жертв.

Согласно доступной полиции информации, мужчина приглашал женщин домой из ночных клубов и баров Таллина и насиловал их в своей квартире в квартале Келдримяэ в центре города.

На данный момент полиция идентифицировала пять жертв, но паттерн поведения мужчины позволяет предположить, что их число может быть выше.

Пострадавшие могут поделиться информацией о мужчине по номеру 53 019 938 или подать заявление лично.

Полиция заверяет, что каждый случай и любая информация важны, вне зависимости от давности.