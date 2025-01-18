Рижанин Янис: я самый обворованный человек в Латвии!

Теплая зима в этом году дает сторонникам зеленого образа жизни возможность дольше использовать велосипеды в качестве средства передвижения. В этом году, впрочем, в центре Риги активизировались воры велосипедов, предупреждает «Bez Tabu».

Янис — художник-фотограф. Несмотря на свой богемный образ жизни, Янис считает, что у него плохая карма, и называет себя самым обворованным человеком Латвии.

Первый раз Яниса обворовали, когда ему было 22 года, когда он лишился своей камеры. Он благополучно это пережил, но затем воры начали добираться до его велосипедов. Его даже пытались ограбить в Венгрии. И неважно, где бы Янис ни оставил свой велосипед, его все равно крадут. И так происходит постоянно.

Янис показывает двор с видеонаблюдением, откуда дважды угоняли его велосипед. После первого раза полиция нашла велосипед, но вскоре вор снова угнал его снова.