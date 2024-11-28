Во время учений под Резекне отыграли крушение пассажирского самолета «airBaltic»

На аэродроме под Резекне в четверг, 28 ноября, впервые за пределами аэропорта «Рига» в Латвии произошла инсценировка авиационной катастрофы, передает ЛТВ.

Это учения, запланированные на несколько месяцев, которым недавняя авария под Вильнюсом придала новое значение.

По сценарию учений, разбился не грузовой, а пассажирский самолет, поэтому пострадавшим необходимо оказать помощь. Как о них позаботиться, как привести в безопасное место – первыми должны отреагировать местные жители. В самоуправлении говорят, что на этот раз, в отличие от случая с падением дрона в Гайгалавской волости, их проинформировали.

Задача, которую отработали на учениях представители спасательных служб - гражданский самолет «airBaltic» с 74 пассажирами, направляющийся в Азербайджан, сообщает о технических неполадках, совершает вынужденную посадку и исчезает с радаров, есть погибшие и ранены, случился пожар.

«В реальной жизни, конечно, учитывая то количество, которое здесь было сыграно, технических подразделений из других городов было бы гораздо больше. Сегодня участвуют Резекне, Лудза, Виляны», - сказал оперуполномоченный Отдела оперативного управления Дежурный Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Ивар Борунс.

Представители Пограничной службы и Агентства гражданской авиации (АГА) поясняют, что эти учения запланированы на несколько месяцев и не имеют никакой связи с авиакатастрофой, произошедшей в Вильнюсе в понедельник.

Однако эта ситуация дает понять, что подобные катастрофы могут случиться и здесь, и мы должны быть к ним готовы.