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Пьяный водитель назвал себя адмиралом и потребовал позвонить Ринкевичу 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.12.2024
BB.LV
Пьяный водитель назвал себя адмиралом и потребовал позвонить Ринкевичу
ФОТО: twitter

Водитель, взявший в аренду автомобиль, чтобы добраться домой, проигнорировал своё состояние алкогольного опьянения. Когда его заметил патруль Рижской муниципальной полиции в центре города, он попытался скрыться, сообщила передача «Degpunktā» на телеканале ТВ3.

Водитель арендованного автомобиля обогнал полицейскую машину и продемонстрировал явную неуверенность на дороге. Он неоднократно снижал скорость, включал аварийные огни и в итоге пересёк сплошную линию разметки. Это дало полиции повод вмешаться и попросить водителя остановиться на обочине. Однако он поступил наоборот.

Дороги в городе были практически пустыми, и водителю "Audi" удалось пересечь Каменный мост, продолжить путь по улице Мукусалас и затем выехать на Карлиса Улманя гатве в направлении Марупе. Несмотря на своё состояние, водитель сохранял навыки управления автомобилем. Хотя он проехал несколько светофоров на красный свет, указатели поворота использовал регулярно. Однако узкие улицы Марупе оказались для него сложной преградой: путь автомобилю преградили две патрульные машины.

Водитель заявил, что не понимает, что происходит, и что мигалки за его спиной на протяжении нескольких километров он якобы не заметил.

«Вы понимаете, что совершаете серьёзную ошибку? Я адмирал, позвоните Ринкевичу и спросите у него сами», — заявил пьяный водитель сотрудникам полиции.

На место прибыли также сотрудники Государственной полиции. Проведённый тест на содержание алкоголя в крови показал наличие опьянения, однако водитель отказался от повторной проверки.

Отказ от медицинской проверки на содержание алкоголя в крови влечёт за собой уголовную ответственность.

#алкоголь
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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    5-го декабря

    " Однако узкие улицы Марупе оказались для него сложной преградой: путь автомобилю преградили две патрульные машины." Так "узкие улицы" или "две патрульные машины"?

    Как об этом узнали журналисты? Была договорённость о сливе адмирала? Или позвонили Ринкевичу и журналистам адмирала слил он?

    Гугл говорит, что в данный момент есть адмирал флотилии Ингус Визулис. Был ли это он в нетрезвом состоянии. Вполне может быть - ведь сохранил навыки вождения и даже с поворотниками. Это не каждый может?

    Жураналисты успели связаться с адмиралом флотилии и справиться о его здоровье?

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