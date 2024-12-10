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Грузинским арестантам дают до 14 суток и до 1000 долларов штрафа 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.12.2024
BB.LV
Ситуация в Тбилиси характеризуется все большим взаимным ожесточением.

Ситуация в Тбилиси характеризуется все большим взаимным ожесточением.

Наибольшие сроки - до 9 лет - могут получить лидеры протестов.

В Грузии на акциях протеста против приостановки переговоров о вступлении в ЕС были задержаны около 400 человек, сообщило грузинское отделение Transparency International, которое оказывает юридическую помощь задержанным.

Правозащитная организация отметила, что более 350 человек проходят по административным делам, 26 – по уголовным. Более 300 задержанных, по данным правозащитников, подвергались пыткам и бесчеловечному обращению. 80 протестующим после задержания было необходимо стационарное лечение.

По административным делам суды назначают штрафы в размере 2000-3000 лари (около 700-1000 долларов) или арест от 4 до 14 суток.

Тбилисский городской суд отправил в СИЗО восемь человек по уголовному делу о массовых беспорядках и организации насилия. Им грозит до семи-девяти лет лишения свободы.

Transparency International отмечает, что суды не расследуют случаи избиений и пыток протестующих, а при вынесении своих решений опираются только на показания полицейских.

Ранее перед зданием парламента в Тбилиси прошла очередная акция протестов. Предыдущие ночи силовики не разгоняли протестующих. В этот раз разгон митинга начался после полуночи. Митингующих оттеснили от здания парламента. Полицейские применяли водометы и слезоточивый газ.

Протесты в Грузии проходят с 28 ноября. Они начались после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Людей задерживают по обвинению в административных правонарушениях – хулиганстве и неповиновении требованиям закона. Задержан также ряд лидеров оппозиции.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го декабря

    По божески, в Латвии, помнится, реальные сроки по несколько лет впаяли.

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