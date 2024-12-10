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Ни теракта, ни диверсии: расшифрованы черные ящики разбившегося в Литве «боинга» 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.12.2024
BB.LV
Ни теракта, ни диверсии: расшифрованы черные ящики разбившегося в Литве «боинга»

После анализа предварительных данных бортовых самописцев боинга-737, разбившегося в Вильнюсе, не обнаружено никаких доказательств того, что причиной авиакатастрофы могли быть диверсия или теракт.

Об этом заявил руководитель расследования авиационных аварий и инцидентов Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис, сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что согласно предварительным данным черных ящиков, во время полета пилоты обсуждали только рабочие вопросы.

"Мы могли бы с уверенностью сказать, что у нас нет никаких доказательств того, что это было какое-то незаконное вмешательство в авиационную деятельность. Ни бортовые самописцы, ни вещественные доказательства на месте происшествия этого не подтверждают", – отметил Науйокайтис.

Сейчас следствие изучает все разговоры как авиадиспетчеров, так и пилотов. Науйокайтис добавил, что экспертам, которые сейчас проводят расследование, еще предстоит синхронизировать бортовые самописцы друг с другом и выполнить другую работу.

"С самими самописцами мы еще работаем, потому что их нужно синхронизировать друг с другом...Также нам нужно идентифицировать пилотов, кто что говорит, а также перевести, потому что они разговаривали на испанском", – отметил он.

Напомним, грузовой Boeing 737 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Целый ряд политиков в Литве и других странах ЕС не исключили, что авиакатастрофа – это дело рук Кремля.

#авиакатастрофа
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    11-го декабря

    А хайли лайкли? Разве там было хоть одно доказательство? Нормально прокатило, я думаю, что обвинить Россию это святое.

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