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Эксперты рассказали, каким образом мошенникам удается выманивать деньги у жителей Латвии 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.12.2024
LETA
Эксперты рассказали, каким образом мошенникам удается выманивать деньги у жителей Латвии
ФОТО: dreamstime

У клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, за десять месяцев этого года мошенники выманили в общей сложности 13,7 млн евро, свидетельствуют данные, обнародованные Ассоциацией финансовой отрасли (АФО).

За десять месяцев 2024 года было реализовано в общей сложности 7346 случаев мошенничества и у населения было похищено 13,714 млн евро.

В то же время за аналогичный период предотвращено 8375 случаев мошенничества на общую сумму 10,66 млн евро.

За десять месяцев выявлено 4065 случаев телефонного мошенничества, при котором преступники выманили у жертв 7 926 877 евро. Кроме того, выявлено 2507 случаев инвестиционного мошенничества на общую сумму 4 396 282 евро и 774 случая мошенничества иного рода, в результате которого жители лишились в целом 1 390 621 евро.

За десять месяцев этого года удалось предотвратить 4278 попыток телефонного мошенничества на 4 366 943 евро, 8720 попыток инвестиционного мошенничества на 4 947 188 евро и 1046 других случаев мошенничества на общую сумму 1 346 175 евро.

По сравнению с десятью месяцами 2023 года количество случаев телефонного мошенничества в этом году за аналогичный период выросло на 62,9%, а средняя похищенная сумма выросла в 2,2 раза. В то же время число случаев инвестиционного мошенничества за десять месяцев 2024 года снизилось на 21,1%, а сумма хищений сократилась на 5,6%, число же других случаев мошенничества сократилось на 9,9%, при этом сумма, которую преступникам удалось выманить у населения, выросла на 5,7%.

Представители АФО сообщили агентству ЛЕТА, что мошенники продолжают развивать свои методы: вызывают у потенциальных жертв уверенность в том, что находящиеся на банковском счете жертвы денежные средства находятся под угрозой, и требуют предпринять срочные действия, чтобы якобы защитить денежные средства. В последнее время мошенники требуют передать платежные карты и PIN-коды мнимому курьеру для безопасного уничтожения или хранения в Банке Латвии.

Мошенники используют сложные психологические манипуляции, которые могут повлиять абсолютно на каждого, отмечает АФО. При этом все чаще в их ловушку попадают люди с высшим образованием, в том числе работающие на руководящих должностях. Такие люди часто убеждены, что они не могут стать жертвой финансового мошенничества, и в результате потери бдительности лишаются чрезвычайно крупных денежных средств.

В АФО пояснили, что цель мошенников - изолировать жертву, обеспечив, чтобы общение происходило только с ними. На случай, если банк распознает подозрительные действия и свяжется с клиентом, мошенники призывают врать сотрудникам банка. Пытаясь спасти клиентов, представители банков даже при личной встрече с ними часто сталкиваются с ситуацией, когда люди сами настаивают на совершении сделок, несмотря на очевидный риск мошенничества.

В АФО также отметили, что молодые люди, которые ищут легкий и быстрый доход, сам того не осознавая или не задумываясь, иногда вовлекаются в финансовые преступления, становясь "денежными мулами". "Мул" получает денежные средства других лиц на свои счета и переводит их дальше, получая за это небольшое вознаграждение. Такие действия наказываются в уголовном порядке, вплоть до лишения свободы.

Мошенники также продолжают рассылать фейковые сообщения, утверждая, что данные банковского счета устарели или необходимо обновить данные, пытаясь таким образом выманить личные данные для доступа к банковскому счету людей. Также используются мошеннические ссылки на фейковые интернет-магазины и фейковые объявления в соцсетях, таких как "Facebook" и "Instagram". Фейковые сообщения курьерских служб распространяются через SMS, WhatsApp, Facebook-мэссенджер, "Telegram" и посредством электронных писем, в них пользователей призывают "подтвердить" время получения посылки.

Уже сообщалось, что у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, в прошлом году таким образом было похищено в общей сложности 12,662 млн евро, что на 5,2% больше, чем в 2022 году. Всего в 2023 году было реализовано 7795 случаев мошенничества, что на 45,6% больше, чем в 2022 году.

При этом в 2023 году было предотвращено 13 537 случаев мошенничества на общую сумму 9,218 млн евро.

#мошенничество
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    11-го декабря

    Давайте честно, несмотря на иммитацию деятельности по предотвращению таких дел - некоторые банки просто отделались предупреждением на странице интернет-банка. Например, я не получил от своего банка за год ни одного письма со ссылкой на обучение - как распознать мошенника, какие приёмы они используют, что делать, если, что не делать. Иногда в ФБ всплывала реклама от одного банка. Но только одного и не того, где у меня счёт. Операторы телефонной связи тоже расслабились. Звонки тысячами проходят через их мобильные (и не очень) сети, часто с несуществующих номеров или номеров, которые давно не используются. Получается, что кто-то даром использует их инфраструктуру (да, читал, что есть уязвимости в протоколах GSM), а им все равно. Давно уже есть методы вычисления call-центров. И что же получается - значит это кому-то выгодно? Была как-то статься, что после (но не значит по причине) попадания ракет в одно из зданий, где базировалась ЦИПСо одной из стран, количество звонков от мошенников резко уменьшилось, почти пропало. Это заявление официальных лиц ЛР! А что если причина как раз в этом? Не получится ли, что ракетчики действуют и против жуликов в интересах граждан ЛР? Нет, такого не может быть? Но иногда происходит такое впечатление даже у официальных лиц. Хотя, конечно, и мысли такой допустить не разрешено по закону.

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