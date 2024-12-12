Латвиец убил кошку чугунной сковородой; у нее остались двое котят

В среду, 4 декабря, в полицию поступила информация о том, что в подъезде одного из домов в волости Никраце Кулдигского края обнаружена мертвая кошка. Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что один из жителей дома убил кошку с помощью чугунной сковороды.

Как сообщила Шершнева, мужчина был задержан в тот же день. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,34 промилле. По данному факту начат уголовный процесс за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть.

Следствие выяснило, что мужчина держал дверь своей квартиры открытой, и в нее зашла бездомная кошка. Мужчина заявил, что не любит кошек, поэтому стал пинать животное, а затем взял чугунную сковороду и убил кошку. После этого он выбросил тушку в подъезд. О происшествии узнали соседи, которым мужчина признался в содеянном.

У погибшей кошки осталось два котенка, которых сейчас взяли на попечение соседи мужчины. Ранее он не был судим и не привлекался к ответственности за подобные действия. Труп животного будет отправлен на экспертизу.

Согласно Уголовному закону, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, а также запрета на содержание животных определенных видов или всех видов сроком до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.