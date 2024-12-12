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Латвиец убил кошку чугунной сковородой; у нее остались двое котят 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.12.2024
BB.LV
Латвиец убил кошку чугунной сковородой; у нее остались двое котят

Государственная полиция задержала жителя Кулдигского края за убийство кошки, сообщила агентству LETA представитель полиции Мадара Шершнева.

В среду, 4 декабря, в полицию поступила информация о том, что в подъезде одного из домов в волости Никраце Кулдигского края обнаружена мертвая кошка. Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что один из жителей дома убил кошку с помощью чугунной сковороды.

Как сообщила Шершнева, мужчина был задержан в тот же день. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,34 промилле. По данному факту начат уголовный процесс за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть.

Следствие выяснило, что мужчина держал дверь своей квартиры открытой, и в нее зашла бездомная кошка. Мужчина заявил, что не любит кошек, поэтому стал пинать животное, а затем взял чугунную сковороду и убил кошку. После этого он выбросил тушку в подъезд. О происшествии узнали соседи, которым мужчина признался в содеянном.

У погибшей кошки осталось два котенка, которых сейчас взяли на попечение соседи мужчины. Ранее он не был судим и не привлекался к ответственности за подобные действия. Труп животного будет отправлен на экспертизу.

Согласно Уголовному закону, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, а также запрета на содержание животных определенных видов или всех видов сроком до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

#животные
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    12-го декабря

    О ужас! Срочно в международный суд. Какое страшное преступление. Немедленно, виновного четвертовать и повесить, через расстреляние в чистом поле возле стены. А котятам платить из бюджета Латвии пожизненную пенсию. На расследование вбухать остатки бюджета.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    12-го декабря

    У меня один работник-алконавт раз другому, по пьяни, зазвездил сковородой по кумполу.😆 На счастье это была алюминиевая китайская лёгкая, из того сорта-купил на пару жарок и как начало пригорать, то выкинул. Жертва, была в таком алкашном состоянии, что даже этого не заметила. 😎

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