Погода останется спокойной и умеренно тёплой, но без устойчивого солнца по всей стране.

В ближайшие выходные в Латвии ожидается переменная облачность. В четверг после дождливой ночи осадки сохранятся лишь местами, в Латгале возможны грозы. В пятницу по стране, скорее всего, обойдётся без дождя, при умеренном северо-восточном ветре.

Температура ночью будет выше нуля, днём в четверг — +7…+15 градусов, в пятницу — до +17.

В субботу и воскресенье дожди вероятны в основном в Латгале, где из-за облаков даже днём может быть прохладно — ниже +10 градусов. В остальных регионах — больше прояснений и до +12…+17.

На следующей неделе погода останется переменчивой: временами дожди и колебания температуры.