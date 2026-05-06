Антибиотики спасают жизни, но принимать их можно только по строгим показаниям, в том числе из-за того, что эти препараты негативно воздействуют на микрофлору кишечника, пишет Doctorpiter. Шведские ученые доказали, что влияние это гораздо сильнее, чем думали раньше.

Новое исследование показывает, что определенные типы антибиотиков могут быть связаны с изменениями в кишечном микробиоме в течение 4-8 лет после лечения. Причем даже одного курса лечения достаточно для долгосрочных изменений. Об этом говорится в исследовании Уппсальского университета, в котором участвовали почти 15 тысяч человек.

Как оказалось, у тех, кто не принимал антибиотики последние восемь лет, в среднем насчитывалось 350 видов бактерий. У принимавших лекарства видовое разнообразие было ниже, а это может быть связано с повышением рисков развития диабета второго типа и желудочно-кишечных инфекций.

Ученые считают, что врачи при назначении антибиотика должны учитывать не только его эффективность, но и влияние на микробиом.

«Результаты нашего исследования могут помочь в разработке будущих рекомендаций по применению антибиотиков, особенно при выборе между двумя одинаково эффективными антибиотиками, один из которых оказывает более слабое воздействие на микробиом кишечника», — говорит главный автор исследования Тове Фалл, профессор молекулярной эпидемиологии Уппсальского университета.

Исследователи признают, что их работа охватывала данные только за последние восемь лет, а образцы микробиома у каждого участника брались лишь однажды. Сейчас команда собирает повторные образцы почти у половины добровольцев. Это позволит лучше понять, как долго восстанавливается флора после антибиотиков и какие типы микробиомов наиболее уязвимы.

