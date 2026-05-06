Семья актрисы пополнилась — теперь у пары уже двое детей.

Латвийский дизайнер Рамона Агрума 4 мая родила ребёнка в браке с американской актрисой Ребел Уилсон.

«С гордостью сообщаем о рождении нашей второй дочери — Розы Эстеллы. Это огромное счастье — еще одна маленькая девочка! С 4 мая нас четверо! Мы с Рамоной чувствуем бесконечную благодарность и счастье из-за пополнения в нашей семье», — сообщила актриса.

У пары уже есть дочь — Ройс Лилиана Элизабет, которая появилась на свет в 2024 году с помощью суррогатной матери. Второго ребёнка Рамона родила сама.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума поженились в США год назад, хотя вместе они уже около четырёх лет.