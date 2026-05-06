Учёные из Бразилии и Великобритании выяснили, что экстракт моринги способен удалять до 98,5% микропластика из воды.

В ходе работы специалисты изучили воздействие вещества на частицы поливинилхлорида, которые считаются одними из наиболее распространённых и опасных загрязнителей в питьевой воде. Эксперименты с микропластиком среднего размера 18,8 микрометра показали, что использование экстракта семян растения позволяет почти полностью очистить проточную воду.

Исследователь Гонсалвеш дос Рейс вместе с коллегами на протяжении десяти лет занимается изучением свойств семян моринги. Учёные рассматривали их как коагулянт — вещество, способствующее объединению мелких частиц в более крупные, что облегчает их удаление из жидкости. Повышенный интерес к теме возник на фоне растущего внимания к проблеме микропластика.

Также было установлено, что природный экстракт по эффективности сопоставим с квасцами — широко применяемым химическим коагулянтом. При этом семена моринги отличаются тем, что являются возобновляемым и биоразлагаемым ресурсом, не формируют осадка и характеризуются меньшей токсичностью.

Моринга — растение родом из предгорий Гималаев, известное своими питательными и лечебными свойствами, пишет bb.lv. Её семена использовались для очистки воды ещё в древности, а современные исследования подтверждают: природные решения могут стать важной альтернативой химическим методам в борьбе с загрязнением.