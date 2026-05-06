В Германии суд приговорил женщину к пяти годам тюрьмы за то, что она держала собственную дочь в изоляции 7 лет. С трёх до десяти лет ребёнок жил в доме бабушки и дедушки — без школы, врачей и контакта с внешним миром.

Пять лет тюрьмы получила жительница Германии за то, что на протяжении долгого времени держала свою дочь взаперти. Девочке сейчас 11 лет, с трех до десяти она была закрыта в доме бабушки и дедушки в городе Аттендорн. Ее не отпускали ни в школу, ни к врачу — она не учила буквы, не играла с другими детьми и даже не знала, что такое улица.

Мать изолировала ребенка, чтобы не давать отцу с ней видеться. Она нарочно придумала историю: будто бы она уехала с дочерью в Италию. А бабушка с дедушкой говорили соседям, что девочка в другой стране, либо молчали, когда кто-то спрашивал о ней.

В сентябре 2022 года ребенка нашли правоохранители. К тому времени у девочки были серьезные проблемы. Из-за долгой изоляции она не могла нормально говорить, ходить и понимать простые вещи. «Семья девочки была частью местного сообщества», — сказал житель Аттендорна телекомпании ARD, добавив, что «невероятно, что никто этого не заметил».

По данным ARD, мать пыталась покончить жизнь самоубийством в начале судебного процесса. Сами заседания не раз откладывали — дело было сложным, его разбирали несколько лет. В итоге наказание понесла не только мать ребенка. Бабушка получила два года тюрьмы условно, дедушка — тоже условный срок. Их признали соучастниками.

Трагедия разворачивалась годами на виду у окружающих — и это заставляет задуматься о цене равнодушия и ответственности общества за самых беззащитных, пишет bb.lv.