Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шокирующая история: родственники держали девочку взаперти 7 лет 0 785

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шокирующая история: родственники держали девочку взаперти 7 лет

В Германии суд приговорил женщину к пяти годам тюрьмы за то, что она держала собственную дочь в изоляции 7 лет. С трёх до десяти лет ребёнок жил в доме бабушки и дедушки — без школы, врачей и контакта с внешним миром.

Пять лет тюрьмы получила жительница Германии за то, что на протяжении долгого времени держала свою дочь взаперти. Девочке сейчас 11 лет, с трех до десяти она была закрыта в доме бабушки и дедушки в городе Аттендорн. Ее не отпускали ни в школу, ни к врачу — она не учила буквы, не играла с другими детьми и даже не знала, что такое улица.

Мать изолировала ребенка, чтобы не давать отцу с ней видеться. Она нарочно придумала историю: будто бы она уехала с дочерью в Италию. А бабушка с дедушкой говорили соседям, что девочка в другой стране, либо молчали, когда кто-то спрашивал о ней.

В сентябре 2022 года ребенка нашли правоохранители. К тому времени у девочки были серьезные проблемы. Из-за долгой изоляции она не могла нормально говорить, ходить и понимать простые вещи. «Семья девочки была частью местного сообщества», — сказал житель Аттендорна телекомпании ARD, добавив, что «невероятно, что никто этого не заметил».

По данным ARD, мать пыталась покончить жизнь самоубийством в начале судебного процесса. Сами заседания не раз откладывали — дело было сложным, его разбирали несколько лет. В итоге наказание понесла не только мать ребенка. Бабушка получила два года тюрьмы условно, дедушка — тоже условный срок. Их признали соучастниками.

Трагедия разворачивалась годами на виду у окружающих — и это заставляет задуматься о цене равнодушия и ответственности общества за самых беззащитных, пишет bb.lv.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
0
0
3
1
4

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео