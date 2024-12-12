Осквернивший мемориал легионеров, возможно, получил 350 евро от спецслужб РФ

Эстонско-российский гражданин, обвиняемый в осквернении мемориала латышского легиона, вероятно, был завербован российскими спецслужбами через платформу Telegram и за свои действия, возможно, получил 350 евро, сообщила агентству LETA представитель латвийской прокуратуры Иева Шомина.
Прокуратура предъявила обвинение гражданину Эстонии и России, 1977 года рождения, в содействии деятельности российских спецслужб против Латвии, выполнив их задание по осквернению значимого для Латвии мемориала.
Этот человек вместе с сообщником 29 января этого года по заданию российских спецслужб осквернил памятный камень солдатам латышского легиона в Джукстской волости Тукумского края, облив его красной краской. Оба мужчины приехали из Эстонии, пересекли Латвию и направились в Литву. Позднее они снова въехали в Латвию из Литвы и отправились в Джуксте.
Обвиняемый был задержан Государственной службой безопасности (СГБ) 8 февраля на пограничном пункте Патерниеки. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, однако, как сообщили в прокуратуре, свою вину он не признает.
Другой участник осквернения памятного камня латышским легионерам в настоящее время находится под арестом в Литве. Этот человек также является гражданином Эстонии и России. Прокуратура Латвии заявила, что решение о запросе его выдачи Литвой еще не принято.
Ранее СГБ заявила в СМИ, что данное действие рассматривается как провокация, направленная на усиление чувства неуверенности и страха в латвийском обществе в интересах России. В ходе расследования установлено, что аналогичные случаи осквернения памятников происходили и в других странах Балтии.
СГБ также признала, что российские спецслужбы часто направляют завербованных граждан европейских стран для осуществления деструктивных действий за пределами их страны проживания, чтобы усложнить расследование.
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