Осквернивший мемориал легионеров, возможно, получил 350 евро от спецслужб РФ

Эстонско-российский гражданин, обвиняемый в осквернении мемориала латышского легиона, вероятно, был завербован российскими спецслужбами через платформу Telegram и за свои действия, возможно, получил 350 евро, сообщила агентству LETA представитель латвийской прокуратуры Иева Шомина.

Прокуратура предъявила обвинение гражданину Эстонии и России, 1977 года рождения, в содействии деятельности российских спецслужб против Латвии, выполнив их задание по осквернению значимого для Латвии мемориала.

Этот человек вместе с сообщником 29 января этого года по заданию российских спецслужб осквернил памятный камень солдатам латышского легиона в Джукстской волости Тукумского края, облив его красной краской. Оба мужчины приехали из Эстонии, пересекли Латвию и направились в Литву. Позднее они снова въехали в Латвию из Литвы и отправились в Джуксте.

Обвиняемый был задержан Государственной службой безопасности (СГБ) 8 февраля на пограничном пункте Патерниеки. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, однако, как сообщили в прокуратуре, свою вину он не признает.

Другой участник осквернения памятного камня латышским легионерам в настоящее время находится под арестом в Литве. Этот человек также является гражданином Эстонии и России. Прокуратура Латвии заявила, что решение о запросе его выдачи Литвой еще не принято.

Ранее СГБ заявила в СМИ, что данное действие рассматривается как провокация, направленная на усиление чувства неуверенности и страха в латвийском обществе в интересах России. В ходе расследования установлено, что аналогичные случаи осквернения памятников происходили и в других странах Балтии.

СГБ также признала, что российские спецслужбы часто направляют завербованных граждан европейских стран для осуществления деструктивных действий за пределами их страны проживания, чтобы усложнить расследование.