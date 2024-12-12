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Осквернивший мемориал легионеров, возможно, получил 350 евро от спецслужб РФ 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.12.2024
BB.LV
Осквернивший мемориал легионеров, возможно, получил 350 евро от спецслужб РФ

Эстонско-российский гражданин, обвиняемый в осквернении мемориала латышского легиона, вероятно, был завербован российскими спецслужбами через платформу Telegram и за свои действия, возможно, получил 350 евро, сообщила агентству LETA представитель латвийской прокуратуры Иева Шомина.

Прокуратура предъявила обвинение гражданину Эстонии и России, 1977 года рождения, в содействии деятельности российских спецслужб против Латвии, выполнив их задание по осквернению значимого для Латвии мемориала.

Этот человек вместе с сообщником 29 января этого года по заданию российских спецслужб осквернил памятный камень солдатам латышского легиона в Джукстской волости Тукумского края, облив его красной краской. Оба мужчины приехали из Эстонии, пересекли Латвию и направились в Литву. Позднее они снова въехали в Латвию из Литвы и отправились в Джуксте.

Обвиняемый был задержан Государственной службой безопасности (СГБ) 8 февраля на пограничном пункте Патерниеки. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, однако, как сообщили в прокуратуре, свою вину он не признает.

Другой участник осквернения памятного камня латышским легионерам в настоящее время находится под арестом в Литве. Этот человек также является гражданином Эстонии и России. Прокуратура Латвии заявила, что решение о запросе его выдачи Литвой еще не принято.

Ранее СГБ заявила в СМИ, что данное действие рассматривается как провокация, направленная на усиление чувства неуверенности и страха в латвийском обществе в интересах России. В ходе расследования установлено, что аналогичные случаи осквернения памятников происходили и в других странах Балтии.

СГБ также признала, что российские спецслужбы часто направляют завербованных граждан европейских стран для осуществления деструктивных действий за пределами их страны проживания, чтобы усложнить расследование.

#провокация
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Комментарии (3)

  • ВЛ
    Василий Латгалец
    12-го декабря

    Одну простую сказку, а может и не сказку, А может, не простую, хотим вам рассказать. Её мы помним с детства, а может, и не с детства, А может, и не помним, но будем вспоминать.

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  • Д
    Дед
    12-го декабря

    350 евро, что то дешево. Опять хайли лайкли. Настоящие дикари памятники сразу уничтожают, только так правильно и демократично, и это законно.

    10
    0
  • 12-го декабря

    а СГБ не косается решения Нюрнбергского Трибунала??

    10
    0

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