Сам внешний вид товара указывает, что он срывает башку.
Возникает сильное возбуждение, возможно нарушение сознания и значительный риск конвульсий.
Во Франции новая напасть - среди молодежи стремительно распространяется новый наркотик в электронных сигаретах, который в 200 раз сильнее каннабиса: «Вы можете получить его всего за несколько минут, связавшись с поставщиком в соцсети Snapchat.
-Здравствуйте.
-Здравствуйте, да, что вам нужно?
-Pète Ton Crâne, пожалуйста.
-Хорошо, сколько?
-Две дозы, пожалуйста.
-Хорошо, какой адрес?
-Париж,15.
-Хорошо, я уже еду, 35 минут".
Никакой проверки возраста. Все, что вам нужно сделать, это заплатить несколько десятков евро за то, чтобы вам доставили Pète Ton Crâne. Это жидкость без запаха и цвета, употребляемая в электронных сигаретах. Ее действие в 200 раз сильнее, чем у каннабиса. И старшеклассники знают о ней все.
"Они хотят заставить нас поверить, что это обычная электронная сигарета, но это не так. После трех затяжек некоторые люди оказываются на полу в галлюцинациях. По нашей информации, молодые люди устраивают себе испытания, в которых им приходится употреблять этот продукт насильно. Было зарегистрировано несколько случаев интоксикации. Побочные эффекты очень серьезные, вплоть до членовредительства.
В результате возникает сильное возбуждение, возможно нарушение сознания и значительный риск конвульсий с возможными последствиями судорог. Это может привести к остановке сердца или застойной сердечной недостаточности, конвульсиям и аноксии головного мозга с возможными последствиями. Хранение Pète Ton Crâne является уголовным преступлением и наказывается тюремным заключением сроком до одного года".
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