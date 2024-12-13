Во Франции новая напасть - среди молодежи стремительно распространяется новый наркотик в электронных сигаретах, который в 200 раз сильнее каннабиса: «Вы можете получить его всего за несколько минут, связавшись с поставщиком в соцсети Snapchat.

-Здравствуйте.

-Здравствуйте, да, что вам нужно?

-Pète Ton Crâne, пожалуйста.

-Хорошо, сколько?

-Две дозы, пожалуйста.

-Хорошо, какой адрес?

-Париж,15.

-Хорошо, я уже еду, 35 минут".

Никакой проверки возраста. Все, что вам нужно сделать, это заплатить несколько десятков евро за то, чтобы вам доставили Pète Ton Crâne. Это жидкость без запаха и цвета, употребляемая в электронных сигаретах. Ее действие в 200 раз сильнее, чем у каннабиса. И старшеклассники знают о ней все.

"Они хотят заставить нас поверить, что это обычная электронная сигарета, но это не так. После трех затяжек некоторые люди оказываются на полу в галлюцинациях. По нашей информации, молодые люди устраивают себе испытания, в которых им приходится употреблять этот продукт насильно. Было зарегистрировано несколько случаев интоксикации. Побочные эффекты очень серьезные, вплоть до членовредительства.

В результате возникает сильное возбуждение, возможно нарушение сознания и значительный риск конвульсий с возможными последствиями судорог. Это может привести к остановке сердца или застойной сердечной недостаточности, конвульсиям и аноксии головного мозга с возможными последствиями. Хранение Pète Ton Crâne является уголовным преступлением и наказывается тюремным заключением сроком до одного года".