Baltijas balss logotype

Французам дают 1 год тюрьмы за электронную сигарету с наркотиком 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
Сам внешний вид товара указывает, что он срывает башку.

Сам внешний вид товара указывает, что он срывает башку.

Возникает сильное возбуждение, возможно нарушение сознания и значительный риск конвульсий.

Во Франции новая напасть - среди молодежи стремительно распространяется новый наркотик в электронных сигаретах, который в 200 раз сильнее каннабиса: «Вы можете получить его всего за несколько минут, связавшись с поставщиком в соцсети Snapchat.

-Здравствуйте.

-Здравствуйте, да, что вам нужно?

-Pète Ton Crâne, пожалуйста.

-Хорошо, сколько?

-Две дозы, пожалуйста.

-Хорошо, какой адрес?

-Париж,15.

-Хорошо, я уже еду, 35 минут".

Никакой проверки возраста. Все, что вам нужно сделать, это заплатить несколько десятков евро за то, чтобы вам доставили Pète Ton Crâne. Это жидкость без запаха и цвета, употребляемая в электронных сигаретах. Ее действие в 200 раз сильнее, чем у каннабиса. И старшеклассники знают о ней все.

"Они хотят заставить нас поверить, что это обычная электронная сигарета, но это не так. После трех затяжек некоторые люди оказываются на полу в галлюцинациях. По нашей информации, молодые люди устраивают себе испытания, в которых им приходится употреблять этот продукт насильно. Было зарегистрировано несколько случаев интоксикации. Побочные эффекты очень серьезные, вплоть до членовредительства.

В результате возникает сильное возбуждение, возможно нарушение сознания и значительный риск конвульсий с возможными последствиями судорог. Это может привести к остановке сердца или застойной сердечной недостаточности, конвульсиям и аноксии головного мозга с возможными последствиями. Хранение Pète Ton Crâne является уголовным преступлением и наказывается тюремным заключением сроком до одного года".

0
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го декабря

    Во ббшники скриншотами нагоняют тупой жути на старух и скотомассу...🤣 Это обычный вейп с солевым никотином. Одноразовый (не заправляемый). Фирма randm. Ск..."срывает бошку". 🤡 По уровню "срыва бошки" обычные сигареты ударом никотина по мозгам дадут 100 очков вперёд перед вейпами...😆 Если что, это спич по поводу подачи материала, а не про то, что там в свои вейпы заливают юзера. Залить можно хоть что. Хоть растворитель "крот".

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео