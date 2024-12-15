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Американская Coca-Cola спровоцировала в Риге пробки эпических масштабов 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.12.2024
BB.LV

В воскресенье вечером во многих районах Риги образовались километровые пробки.

Одна из крупнейших пробок вечером образовалась на Южном мосту, где люди пытались попасть на мероприятие возле торгового центра "Акрополь". Участники дорожного движения в приложении "Waze" сообщают, что "все стоят ради воспоминаний детства", поскольку многие отправились посмотреть на рождественский автомобиль Coca-Cola.

В результате пробки возникли на Южном мосту, на улицах вокруг торгового центра, а также на Латгальской (бышей Московской) улице, где заторы растянулись на несколько километров.

Стоит движение также на улицах Саласпилс, Лубанас и улице Валерии Сейлес.

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Значительные заторы наблюдаются на улице Краста — от торгового центра "Молс" до Южного моста. Эти пробки также связаны с активностью людей возле "Акрополя".

Кроме того, пробки отмечены на Бривибас гатве на въезде в Ригу.

На некоторых улицах центра Риги, таких как бульвар Аспазияс, улицы 13 января, А.Чака, Блауманя и других, также придется провести больше времени в пути из-за заторов.

#пробки
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го декабря

    Какого и чьего детства?! Опять тупая реклама от ВВ. Вы бы хоть иногда мозги включали!

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  • JL
    Janina LV
    15-го декабря

    Хозяин развлекает народ, а они продолжают задавать вопросы, почему Кристофера Робинсона на русском языке разговаривает? Но хозяин, как гостеприимный человек, не ставит им это в упрек. :)))

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