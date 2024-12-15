Одна из крупнейших пробок вечером образовалась на Южном мосту, где люди пытались попасть на мероприятие возле торгового центра "Акрополь". Участники дорожного движения в приложении "Waze" сообщают, что "все стоят ради воспоминаний детства", поскольку многие отправились посмотреть на рождественский автомобиль Coca-Cola.

В результате пробки возникли на Южном мосту, на улицах вокруг торгового центра, а также на Латгальской (бышей Московской) улице, где заторы растянулись на несколько километров.

Стоит движение также на улицах Саласпилс, Лубанас и улице Валерии Сейлес.

Значительные заторы наблюдаются на улице Краста — от торгового центра "Молс" до Южного моста. Эти пробки также связаны с активностью людей возле "Акрополя".

Кроме того, пробки отмечены на Бривибас гатве на въезде в Ригу.

На некоторых улицах центра Риги, таких как бульвар Аспазияс, улицы 13 января, А.Чака, Блауманя и других, также придется провести больше времени в пути из-за заторов.