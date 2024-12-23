В ходе полицейских рейдов задержано пять нетрезвых водителей

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: В ходе полицейских рейдов задержано пять нетрезвых водителей
ФОТО: LETA

По сообщению Госполиции, в воскресенье в ходе рейдов было задержано пять нетрезвых водителей

С 20 декабря, помимо ежедневного контроля за дорожным движением, полиция во время праздничных выходных уделяет больше внимания безопасности на дорогах, проводя дополнительные проверки.

В воскресенье полиция проверила 1303 человека за рулем, выявив пятерых нетрезвых водителей. Больше всего водителей было проверено в Латгале — 411, где за сутки в ходе рейдов не было зарегистрировано ни одного нарушения. В то же время полиция начала один уголовный процесс за вождение в состоянии сильного опьянения и без прав в Видземе и один уголовный процесс за вождение под воздействием наркотиков в Рижском регионе.

Статистка за три дня свидетельствует о том, что больше всего пьяных водителей — в возрастной группе 31-50 лет, при этом они чаще находятся в состоянии сильного опьянения.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 382 нарушения правил дорожного движения.

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали восемь человек, в том числе три пешехода и два велосипедиста.

