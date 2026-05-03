Сканировать радужку глаз для «мирового паспорта». Что такое World ID?

Разработка позволяет верифицировать пользователей при помощи индивидуальной радужки глаза, - пишет портал "Дежурный по Америке". После сканирования система присваивает каждому пользователю анонимный идентификатор (World ID). Его можно использовать, не привязывая к имени, адресу или другим данным, удостоверяющим личность.

Проект World — детище американского миллиардера и создателя ChatGPT Сэма Альтмана. Он считает такую систему неизбежной защитой в будущем, когда «ИИ станет создавать больше контента, чем люди». В апреле World объявил о сотрудничестве с разработчиками Tinder, Zoom и DocuSign.

Для считывания биометрических данных используются специальные устройства Orb. Компания утверждает, что уже собрала данные более 18 млн человек в 160 странах. Однако некоторые государства бьют тревогу по поводу этичности сбора биометрических данных граждан. В ряде стран Европы проект полностью запретили с требованием возможности удаления уже собранных материалов.

Как отмечает ZME Science, технология может помочь в борьбе с дипфейками и мошенничеством в интернете, однако она также может усилить давление на пользователей, которые не хотят предоставлять свои биометрические данные.