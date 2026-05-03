Пожарные продолжают работы по ликвидации пожара строительного мусора в Румбуле Стопиньской волости Ропажского края, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В пятницу, 1 мая, незадолго до 22:00 ГПСС получила вызов, а в ночь на субботу в 0:37 пожар повышенной опасности был локализован.

Как сообщалось, Государственная полиция начала уголовный процесс по факту пожара строительного мусора в Румбуле, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Пожар возник в центре сортировки и переработки строительного мусора "Nomales" предприятия по утилизации строительного и промышленного мусора "CleanR Verso" в Румбуле, на улице Бривниеку.

