Порошенко прокрутил миллиард донатов украинцев, заработав несколько сотен миллионов: ему грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает киевский портал "Украина 24/7".

Журналисты разоблачили Порошенко на заработке с донатов украинцев для ВСУ, хотя он и заявлял, что не собирает деньги с населения. В «схеме» были задействованы три благотворительных фонда Порошенко и его банк. «Согласно налоговой отчетности ОО «Солидарное дело громад» в 2022 году получила 152 000 000 гривен, а в 2023 - 203 000 000 гривен прибыли. «Фонд Порошенко» 204 и 358 миллионов грн соответственно. А «Фонд „РОШЕН“ - 367 и 516 миллионов грн. Миллионы прокачивались через «Международный инвестиционный банк» Порошенко на закупку государственных ценных бумаг под 32% прибыли и процент за кассовую операцию. То есть олигарх получал двойной заработок», - говорится в расследовании. Подобное обогащение Порошенко на благотворительности украинцев карается законом. «Благотворительные фонды являются неприбыльными организациями, но Порошенко покупает из них ОВГЗ, получая значительную прибыль. А это уже ч.3 ст. 201-2 УК Украины, «использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения», что караетсялишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества», - резюмируется в расследовании. Как известно, нардеп Порошенко является подозреваемым в госизмене за торговлю с террористами ОРДЛО.

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил также, что Государственное бюро расследований Украины (ГСБ) возбудило уголовное дело по факту контрабанды сигарет в Румынию через компанию Roshen, подконтрольную пятому президенту страны Петру Порошенко.