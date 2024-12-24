Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Петр Порошенко находится под целым рядом уголовных дел 2 1267

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Бывший президент позиционируется как отец солдатам.

Бывший президент позиционируется как отец солдатам.

Благотворительные фонды пятого президента Украины попали под подозрение силовиков.

Порошенко прокрутил миллиард донатов украинцев, заработав несколько сотен миллионов: ему грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает киевский портал "Украина 24/7".  

Журналисты разоблачили Порошенко на заработке с донатов украинцев для ВСУ, хотя он и заявлял, что не собирает деньги с населения.   В «схеме» были задействованы три благотворительных фонда Порошенко и его банк. «Согласно налоговой отчетности ОО «Солидарное дело громад» в 2022 году получила 152 000 000 гривен, а в 2023 - 203 000 000 гривен прибыли. «Фонд Порошенко» 204 и 358 миллионов грн соответственно. А «Фонд „РОШЕН“ - 367 и 516 миллионов грн.   Миллионы прокачивались через «Международный инвестиционный банк» Порошенко на закупку государственных ценных бумаг под 32% прибыли и процент за кассовую операцию. То есть олигарх получал двойной заработок», - говорится в расследовании.   Подобное обогащение Порошенко на благотворительности украинцев карается законом. «Благотворительные фонды являются неприбыльными организациями, но Порошенко покупает из них ОВГЗ, получая значительную прибыль.  А это уже ч.3 ст. 201-2 УК Украины, «использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения», что караетсялишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества», - резюмируется в расследовании. Как известно, нардеп Порошенко является подозреваемым в госизмене за торговлю с террористами ОРДЛО.

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил также, что Государственное бюро расследований Украины (ГСБ) возбудило уголовное дело по факту контрабанды сигарет в Румынию через компанию Roshen, подконтрольную пятому президенту страны Петру Порошенко.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео