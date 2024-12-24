В рижском районе Золитуде, водитель такси сбил двоих людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Мнения местных жителей разделились: одни считают, что переход опасен в темное время суток из-за недостаточного освещения, другие винят в происшествиях самих пешеходов, передает Degpunktā

На пешеходном переходе на улице Анниньмуйжас, напротив магазина "Rimi", вечером работали две бригады медиков. Скорая помощь оказала помощь ребенку и его бабушке, пострадавшим в результате происшествия. Последствия аварии серьезные.

Мама пострадавшего ребенка рассказала о произошедшем в социальных сетях: "Здравствуйте! Такси сбило моего 6-летнего сына и мою маму на пешеходном переходе. Мама успела его оттолкнуть, поэтому ребенок ударился только головой об асфальт. С сыном все хорошо, но у бабушки сломана рука и, возможно, нога. Будьте внимательны даже на переходах: водитель нас не заметил, а на нашей одежде не было светоотражателей, да и шел дождь".

Под этим сообщением водители высказали свое мнение о привычках пешеходов: "В такую погоду пешеходов без светоотражателей почти не видно! Многие этого просто не понимают", — написал один. "Сейчас все ходят в черной одежде, как будто они бессмертные", — добавил другой.

Житель района предположил, что основная проблема в плохом освещении перехода: "Там всегда темно. Переход у Lidl хорошо освещен — от самого магазина идет свет. А у Rimi слабый фонарь только с одной стороны, с другой тротуар вообще не освещен. Сам Rimi тоже темный, так что в дождь черного пешехода просто не видно".

Но не все согласны с этой точкой зрения. Другой житель Золитуде считает, что освещения достаточно: "Там есть два фонаря. Что еще нужно? Проблема не в этом, а в людях. Нужно быть внимательнее, ведь машину сразу не остановить".

Зинта, живущая неподалеку, отметила, что аварии на этом переходе случаются регулярно: "Все из-за невнимательности. Кто-то идет с пакетами и не смотрит по сторонам. Много машин от магазинов, особенно со стороны Иманты, да еще и на скорости. Ничего страшного в переходе нет, он нормальный".