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Убийство с поджогом человека в рижском лесу. Суд вынес приговор по громкому делу 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
Убийство с поджогом человека в рижском лесу. Суд вынес приговор по громкому делу

20 декабря Рижский городской суд приговорил нескольких человек к нескольким годам лишения свободы, а одного - к пожизненному заключению за особо жестокое убийство, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Двое лиц обвинены в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, то есть с особой жестокостью, двое - в подстрекательстве к совершению убийства и пособничестве убийству, один - в несообщении о совершении особо тяжкого преступления.

Суд признал всех подсудимых виновными в совершении указанного уголовного преступления и приговорил одного обвиняемого к пожизненному заключению, другого - к 20 годам лишения свободы, двух обвиняемых - к десяти годам лишения свободы, а еще одного обвиняемого к лишению свободы на год. Также суд установил пробационный надзор для всех обвиняемых.

Согласно обвинительному заключению, 26 августа 2022 года двое обвиняемых, движимые местью и ненавистью, подстрекали двух других обвиняемых избивать человека. Обвиняемые начали словесный конфликт с потерпевшим, находясь в лесном массиве Риги. В ходе конфликта двое обвиняемых напали на мужчину, нанося ему удары деревянной палкой, ногами и кулаками по разным частям тела, причиняя ему сильные физические страдания на протяжении длительного времени. После этого они покинули место преступления.

Позже двое обвиняемых вновь пришли в лесной массив, где продолжили применять насилие в отношении потерпевшего, его привязали к дереву и надели ему на спину горящую одежду. Оставив потерпевшего привязанным к дереву с горящей одеждой, обвиняемые скрылись с места преступления. Кроме того, подсудимые продемонстрировали свою преступную деятельность в видеозвонке двум другим обвиняемым, которые их словесно поддержали, при этом один обвиняемый, не участвующий в расправе, знал о совершении особо тяжкого преступления, но не сообщил об этом в соответствующие правоохранительные органы.

Раненого мужчину нашел прохожий на следующий вечер. В то время он был еще жив, но через четыре дня скончался от полученных травм.

Прокурор удовлетворен вынесенным судом приговором.

#криминал #суд
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го декабря

    Во тупая мерзотная гопота.😾

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