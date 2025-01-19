Baltijas balss logotype

Быть на льду опасно! Человек провалился под лед озера и утонул 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
Быть на льду опасно! Человек провалился под лед озера и утонул
ФОТО: Youtube

Вчера в Пушской волости Резекненского края под лед озера провалился и утонул человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В субботу в 15:30 ГПСС получила информацию о том, что в Пушской волости под лед озера провалился человек. Человек был вытащен и доставлен на берег, где медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) констатировали его смерть.

Между тем, в 19:30 поступил вызов в Зирньскую волость Салдусского края, где человек заблудился в лесу. С помощью звукового сигнала автоцистерны спасатели указали заблудившемуся направление выхода из леса.

В Риге, на ул. Улброкас, в 21:00 в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома загорелись бытовые вещи на площади десять квадратных метров. Из дома были эвакуированы 50 человек, а также спасена кошка. Работу на месте происшествия спасатели завершили в 21:59.

До прибытия спасателей из квартиры собственными силами эвакуировались два человека, один из которых в результате происшествия пострадал и был передан медикам СНМП.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 41 вызов: 13 на тушение пожаров, 20 на спасательные работы, восемь вызовов были ложными.

2
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го января

    Премию дарвина! 👏🏻

    2
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео