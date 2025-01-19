Быть на льду опасно! Человек провалился под лед озера и утонул

Вчера в Пушской волости Резекненского края под лед озера провалился и утонул человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В субботу в 15:30 ГПСС получила информацию о том, что в Пушской волости под лед озера провалился человек. Человек был вытащен и доставлен на берег, где медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) констатировали его смерть.

Между тем, в 19:30 поступил вызов в Зирньскую волость Салдусского края, где человек заблудился в лесу. С помощью звукового сигнала автоцистерны спасатели указали заблудившемуся направление выхода из леса.

В Риге, на ул. Улброкас, в 21:00 в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома загорелись бытовые вещи на площади десять квадратных метров. Из дома были эвакуированы 50 человек, а также спасена кошка. Работу на месте происшествия спасатели завершили в 21:59.

До прибытия спасателей из квартиры собственными силами эвакуировались два человека, один из которых в результате происшествия пострадал и был передан медикам СНМП.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 41 вызов: 13 на тушение пожаров, 20 на спасательные работы, восемь вызовов были ложными.