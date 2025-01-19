За сутки в Латвии задержаны 11 пьяных водителей

За минувшие сутки в Латвии были задержаны 11 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, еще один водитель находился под воздействием наркотических веществ, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато 11 уголовных процессов и один административный процесс.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль нарушителю не принадлежит, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.

За минувшие сутки у одного пьяного водителя было конфисковано транспортное средство, а с десяти водителей будет взыскана стоимость использованного в момент фиксации правонарушения автомобиля.